«Keeping Faith»: Dritte Staffel kommt demnächst nach Deutschland

TV-News

Mit der dritten Staffel endet die Serie, die mit insgesamt drei Welsh BAFTAs ausgezeichnet wurde.

In gut drei Monaten dürfen sich Fans der Seriefreuen, denn ab dem 15. Juni geht die Serie in Deutschland in die dritte und damit letzte Runde. Die Serie wurde in Großbritannien gleich mit drei Welsh BAFTAs ausgezeichnet – für die beste Schauspielerin, das beste Drehbuch und die beste Originalmusik. Jeden Dienstag ab 21:00 Uhr zeigt FOX exklusiv nun die letzte Staffel in deutscher oder auch Originaler Synchronfassung.Inhaltlich wird das Drama der Serie fortgesetzt, denn eineinhalb Jahre nach ihrem Entschluss, sich von ihrem untreuen Ehemann Evan zu trennen, bekommt Anwältin Faith Howells Probleme: Die Scheidung des Paares steht kurz bevor, doch Evan, der weiterhin seine Liebe zu Faith beteuert, ist nicht bereit loszulassen. Dazu entsteht eine Beziehung zwischen Faith und dem geläuterten Kriminellen Steve Baldini, die Evan zu verhindern versucht. Die Lage spitzt sich weiter zu, als Faiths Mutter Rose beschließt ihre Tochter zu besuchen. Doch das Wiedersehen ist kein Grund zur Freude, denn Mutter und Tochter sind vor 25 Jahren in erbittertem Streit auseinandergegangen – daher dauert es nicht lange, bis auch Rose versucht, Faith das Leben zu Hölle zu machen. Zudem wird Faith beruflich stark auf die Probe gestellt: Nach der Gründung einer gemeinsamen Sozietät mit Anwaltskollegin Cerys, nimmt Faith den Fall des 14-jährigen Osian Taylor an. Der Junge leidet an einem laut Ärzten inoperablen Hirntumor, der nur durch einen experimentellen Eingriff Chancen auf eine Heilung hat. Dafür setzt Faith alle Hebel in Bewegung.Für die Hauptrollen der Serie standen Eva Myles, Mark Lewis Jones, Bradley Freegard und Celia Imrie vor der Kamera. Amy Wasge und Laurence Love Greed haben die Serie musikalisch untermalt und dafür den BAFTA in der Kategorie beste Originalmusik erhalten. Das preisgekrönte Drehbuch stammt von Metthew Hall. Gedreht wurde die Serie in der Umgebung von Laugharne unter der Regie von Pip Broughton und Judith Dine. Die fertige Staffel wurde erstmals auf BBC One Wales ausgestrahlt.