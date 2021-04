Primetime-Check

Wie kam «Dickes Deutschland» bei RTLZWEI an? Konnte RTL mit einem neuerlichen «RTL Aktuell Spezial» punkten?

RTL startete mit einem «RTL Aktuell Spezial: Corona-Krise» in die Primetime und informierte damit 3,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 1,05 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Am Markt holte der Kölner Sender damit Einschaltquoten von sehr guten 10,7 Prozent insgesamt und durchschnittlichen 12,3 Prozent bei den Umworbenen. Beim zweistündigenquizzten im Schnitt 3,66 Millionen Zuschauer mit, was 11,7 Prozent des Marktes entsprachen. In der Zielgruppe kam die Show mit 0,86 Millionen Umworbenen auf eine Quote von 9,9 Prozent. Sat.1 feierte die Premiere der zweiten Staffelund sorgte für eine Reichweite von 2,23 Millionen. Die Sehbeteiligungen beliefen sich auf 7,5 Prozent insgesamt und 15,5 Prozent bei den Werberelevanten.Das Erste zeigte zu Beginn des Abends die Reportageund versammelte damit 1,59 Millionen vor dem Fernseher. 0,35 Millionen waren Jüngere. Die Marktanteile lagen bei 4,8 und 4,0 Prozent. Fürsteigerte sich die Reichweite auf 2,82 Millionen. Die Quoten stiegen auf 8,9 und 5,4 Prozent. Auch diesetzten den Trend fort und kamen auf Marktanteile von 9,9 und 7,7 Prozent. Die Gesamtreichweite sank auf 2,43 Millionen. Das ZDF ergatterte mitein 5,69-millionenköpfiges Publikum, wovon 0,54 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Am Markt wurden 17,3 respektive 6,0 Prozent gemessen. Dasinformierte im Anschluss noch 4,06 Millionen Interessierte, die Quoten betrugen 13,6 und 7,1 Prozent.ProSieben setzte aufund kam auf eine Reichweite von 2,43 Millionen, von denen 1,43 Millionen aus der Zielgruppe kamen. Mit diesen Werten ergaben sich für die rote Sieben Marktanteile von 7,7 beziehungsweise 16,7 Prozent. Kabel Eins versendete den Filmund holte damit 0,80 Millionen Zuschauer ab. Dies entsprach einer Sehbeteiligung von 2,5 Prozent. Bei den Umworbenen kam man mit 0,28 Millionen auf 3,3 Prozent.VOX strahlte eine weitere-Folge aus und versorgte 2,02 Millionen mit frischer Ware. 0,99 Millionen stammten aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe. Insgesamt belief sich die Einschaltquote auf 6,5 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 11,7 Prozent ermittelt. RTLZWEI startete mitin den Abend, ehe zwei Folgenfolgten. Zu Beginn schalteten 0,53 Millionen Seher ein, im Anschluss standen 0,42 und 0,30 Millionen auf dem Papier. In der Zielgruppe wurden 0,21, 0,15 und 0,14 Millionen registriert. Die Gesamtmarktanteile lagen bei 1,7, 1,8 und 2,2 Prozent. Bei den Umworbenen war man ebenfalls nicht erfolgreich und schaffte nur Werte von 2,4, 2,4 und 3,7 Prozent.