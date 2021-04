Joyn startet Personality-Show mit Aaron Troschke

Vermischtes

Insgesamt soll es 16 Folgen der neuen Show geben. Der Start erfolgt Anfang Mai.

Ab dem 6. Mai nimmt der Streamingdienst Joyn aus dem Hause ProSiebenSat.1 und Discovery die neue Personality-Showins Portfolio auf. Darin meldet sich Moderator Aaron Troschke aus einem Studio, das stark an dessen Jugendzimmer erinnert und allerlei Erinnerungen bei ihm weckt. Die neue Show soll klassisches Fernsehen mit der digitalen Welt kombinieren, denn dort ist Troschke zu Hause und kennt sich wie „kein anderer“ aus, so die Mitteilung des Streamers. Inhaltlich soll es darum gehen, dass sich Troschke mit der Welt der Influencer auseinandersetzt und die neuesten Tops, Flops und Trend-Themen unter die Lupe nimmt.Unterstützung erhält er dabei von Sidekick Marvin Wildhage, der investigative Clips beisteuert, die in der Social-Media-Community und darüber hinaus für ordentlich Wirbel sorgen werden. Zudem wird Troschke Gäste in seiner Show begrüßen. Für die erste Sendung wurde dieser auch gleich bekannt gegeben: Es ist Influencerin Dagi Bee, die zusammen mit dem Moderator „Hot-Topics“ bespricht.Aaron Troschke freut sich über die Chance bei Joyn und teasert die Show direkt ein wenig an: „Meine eigene Show im Studio, ich freu mich wie Bolle. Es war für mich immer ein großer Traum, eine Sendung im großen Studio zu haben. Als mich VIVA vor 14 Jahren abgelehnt hat, dachte ich, der Traum ist ausgeträumt. Aber jetzt ist es so weit und ich kann kaum noch pennen - wie ein Fünfjähriger kurz vor Weihnachten. Wir werden einiges auf den Kopf stellen und besonders der erste Beitrag von Marvin wird die Influencer*innen kalt erwischen.“Joyn zeigt ab dem 6. Mai kostenlos zwei Folgen «Achtung Aaron!» pro Woche, insgesamt soll es 16 Episoden geben. Während immer donnerstags eine tagesaktuelle Folge gezeigt wird, dient die zweite Folge der Woche am Samstag als Wochenrückblick. Die Folgen sind jeweils 20 Minuten lang und ab 19:00 Uhr auf Joyn verfügbar. Produziert wird die Personality-Show von BAAM! und Fernsehmacher. Ob die Show auch bei ProSieben oder Sat.1 eine lineare Ausstrahlung erhalten werde, wurde nicht mitgeteilt.