NBC belebt «College Bowl»-Quizshow

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen haben einen alten Klassiker ausgegraben.

Bei NBC wird auch im Sommer gelernt: Das Land, welches sich normalerweise in den Ferien befindet, bekommt eine alte Quizshow aufgetischt., eine Quizshow, die schon mehr als ein Jahrzehnt Studenten herausforderte, soll bei NBC wieder hohe Quoten holen.Der große Footballspieler Peyton Manning wird die Sendung moderieren, die in den 1950er Jahren auf Radiosendern ausgestrahlt wurde, bevor sie zwischen 1959 und 1970 zu CBS und dann zu NBC wechselte, und wird dabei von seinem Bruder Cooper Manning unterstützt.Die TV-Sender haben den Werbetreibenden schon lange eine erhöhte Präsenz bei Sportübertragungen und Reality-Serien geboten. Jetzt betreten sie Neuland bei Spielshows. PepsiCo half kürzlich bei der Produktion von "Cherries Wild", einer Quizsendung auf dem Sender Fox, um die Aufmerksamkeit auf die Pepsi Wild Cherry Cola mit Kirschgeschmack zu lenken.NBCUniversal wird sich mit dem Finanzdienstleister Capital One zusammentun, was dem großen Werbetreibenden eine bedeutende Rolle bei der Promotion des Wettbewerbs und eine große Präsenz im Programm einräumt. "Durch die Einbeziehung von Capital One in die Gestaltung des Werbeerlebnisses innerhalb und außerhalb der Sendung, von Studentenstipendien über die Champion-Trophäe bis hin zu sozialen Momenten und mehr, haben wir ein Premium-Erlebnis für unsere Konsumenten geschaffen", so Peter Lazarus, Executive Vice President of Advertising Sales and Partnerships bei NBCUniversal, in einer vorbereiteten Erklärung.