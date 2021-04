«Young Sheldon» vor Durchbruch

US-Fernsehen

Die Serie wird ab Herbst in fast dem ganzen Land zu sehen sein.

WarnerMedia hat am Montag bestätigt, dass die Sitcomin diesem Herbst bei der netzunabhängigen Nexstar-Sendegruppe startet und somit auf 90 Prozent Erreichbarkeit des Landes kommt. Zu den Nexstar-Sendern gehören WPIX New York, KTLA Los Angeles und WGN Chicago. Andere Sendergruppen, die «Young Sheldon» übernehmen, sind Sinclair, CBS, Hearst, Gray, Tegna, Scripps, Cox, Meredith, Graham, Weigel, Allen Media, Sunbeam, News-Press, Londen Media, Griffin, Lockwood und Morris.Auch im Abendprogramm hat Warner Bros. das Programm veräußert: «Young Sheldon» hatte zuvor einen nicht-exklusiven Kabel-Syndication-Deal mit ViacomCBS abgeschlossen; die Serie debütierte im November auf Nick at Nite. «Young Sheldon» hat auch einen Streaming-VOD-Deal mit HBO Max . Mit diesen Deals hat es die junge Serie (bislang 83 Episoden) geschafft, zu den großen Cash-Cows des Unternehmens zu werden."WarnerMedia liefert unseren Sendepartnern weiterhin unverwechselbare und Franchise-bildende Komödien, nach denen sich sowohl Zuschauer als auch Werbekunden sehnen", so David Decker. "Mit «Young Sheldon» und «The Big Bang Theory» in Syndication wird die komplette Geschichte von Sheldon Cooper, dem kultigen und geliebten Charakter, der beide Shows verbindet, jeden Tag der Woche Humor, Lachen und Freude auf die Fernsehstationen bringen."