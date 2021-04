«Russian Doll»: Sharlto Copley stößt hinzu

US-Fernsehen

In der neuen Staffel ist der «Powers»-Schauspieler dabei.

Die Verantwortlichen von «Russian Doll» haben «Powers»-Star Sharlto Copley unter Vertrag genommen. Damit ist er der neueste namhafte Schauspieler, der sich der mit Stars besetzten und preisgekrönten Mystery-Dramedy für die zweite Staffel anschließt. Zu den bereits angekündigten wiederkehrenden Darstellern der zweiten Staffel gehören Annie Murphy («Schitt's Creek») und Carolyn Michelle Smith («Colony»).Die Serie zeigt Natasha Lyonne in der Hauptrolle als New Yorker Frau (Nadia), die in einer Endlosschleife gefangen ist, in der sie ihre eigene Geburtstagsparty besucht, nur um zu sterben und die Nacht immer wieder zu wiederholen.«Russian Doll» wird von Universal Television, Poehlers Paper Kite Productions-Banner, JAX Media und 3 Arts Entertainment produziert.