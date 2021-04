Michael Cera folgt Amy Schumer

US-Fernsehen

Der «Arrested Development»-Star unterschreibt bei «Life & Beth».

Zusammen mit Amy Schumer wird Michael Cera in der kommenden Hulu-Comedyseriedie Hauptrolle spielen. Die Serie, die unter dem Titel «Love, Beth» entwickelt wurde, erhielt vor zwei Jahren eine Bestellung über zehn Episoden. Dies war Teil eines neuen Schumer-Vertrages. Schumer wird als Autorin, Regisseurin, ausführende Produzentin und Star der Serie fungieren.In der Serie sieht das Leben von Beth (Schumer) auf dem Papier ziemlich toll aus. Beeindruckend für alle, mit denen sie aufgewachsen ist, verdient sie ein gutes Leben als Weinhändlerin. Sie ist in einer Langzeitbeziehung mit einem attraktiven, erfolgreichen Mann und lebt in Manhattan. Als ein plötzlicher Vorfall Beth dazu zwingt, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, verändert sich ihr Leben für immer. Durch Rückblenden in ihr Teenager-Ich beginnt Beth zu lernen, wie sie zu dem wurde, was sie ist und wer sie werden will.Cera wird die Rolle von John spielen, einem Farmer und Koch, der immer ehrlich und auf den Punkt ist. Die Rolle markiert Ceras erste reguläre Serienrolle seit seinem Durchbruch in der Fox-Comedy «Arrested Development», wobei Cera seine Rolle in der Serie wieder aufnahm, als diese bei Netflix wiederbelebt wurde.