Lucy Liu wird offiziell zur Göttin

Kino-News

Lucy Liu wird die neue Antagonist in dem Film «Shazam! Fury of the Gods».

Der Hollywoodstar, bekannt aus Serien «Elementary» und «Why Women Kill», spielt nun den Bösewicht Kalypso, die Schwester von Helen Mirrens bösartigem Charakter Hespera, in der DC-Comics-Adaption «Shazam! Fury of the Gods».Für Liu sind große Franchise jedoch nichts neues: Nach dem Start ihrer Karriere mit «Ally McBeal», spielte Liu schon im Jahr 2000 gedrehten Film, «3 Engel für Charlie» und der Fortsetzung «3 Engel für Charlie – Volle Power» mit. Sie war auch in Quentin Tarantinos «Kill Bill»-Filmen vor der Kamera und spielte in Oscar-ausgezeichneten Musical «Chicago». In DreamWorks Animations «Kung Fu Panda» lieh sie dem Charakter Viper ihre Stimme.Auch Zachary Levi wird wieder zusammen mit Liu und Mirren sowie Asher Angel als Billy Batson vor der Kamera stehen, sodass das Kernteam des 2019 gedrehten Films «Shazam!» auch wieder in der Fortsetzung zu sehen ist. David F. Sandberg kehrt zudem zurück um «Shazam! Fury of the Gods» unter dem Drehbuch von Henry Gayden zu leiten. Produziert wird der Film von Peter Safran mit der «Safran Company» und ist für den 2. Juni 2023 geplant.