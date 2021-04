Easy und Monika schlichten ihren Konflikt

Soap-Check

Bei «Krass Schule» bahnt sich eine Romanze zwischen Thea und Niko an.

Ben übernimmt spontan die Kinder, dabei wirft Sam vor der Werkstatt aus Versehen ein teures Motorrad um. Der Schaden ist groß. Darüber kommt es zwischen Ben und Hendrik zum Streit, als Hendrik offenbart: Weder er noch seine Versicherung werden für den Schaden aufkommen. Ben ist empört. Ellen ist schockiert, dass Oliver jetzt im "Carlas" arbeitet. Aber der freut sich sogar, Ellen zu sehen und zeigt kein Schuldbewusstsein ihr gegenüber. Ellen beschließt, die Situation offensiv anzunehmen. Carla ärgert sich zwar, dass Gregor ihr Oliver vor die Nase gesetzt hat, aber sie glaubt, den neuen Sous-Chef im Griff zu haben. Tatjana ist selbst erstaunt, dass sie sich immer besser mit Paul versteht. Dann bringt er sie auch noch auf eine vielversprechende Marketing-Idee. Amelie hat sich eine kleine Verletzung zugezogen, will sich aber nicht von Sara versorgen lassen. Gerstl ist empört, als die Unbekannte seine Überraschungs-Schnitzeljagd für Sarah zerstört. Wird Margot ihm auch noch seine Ornithologie-Fachkenntnisse streitig machen? Rosis Fürsorge hilft Sascha bei der Trauer um seinen verstorbenen kenianischen Freund. Löst sie mehr als nur Trost bei ihm aus?Easy und Monika sehen ein, dass die Schillerallee zu klein für zwei Büdchen ist. Sie einigen sich auf einen letzten, alles entscheidenden Kampf. Till ist kurz vor dem Ziel: Das Haus seiner Eltern wird bald wieder seiner Familie gehören - zumindest zur Hälfte. Dass er damit Evas Existenz ruiniert, nimmt er billigend in Kauf.Malu ahnt, dass Chiaras Knie nicht ausgeheilt ist. Chiara leugnet das zwar, aber mit den richtigen Übungen gelingt es Malu, Chiarazu entlarven. Nachdem Justus' Verbündete die Seiten gewechselt hat und im Team Finn für den Vorsitz antritt, sehen sich Jenny, Christoph und Finn fast am Ziel. Isabelle fällt aus allen Wolken, als sie erfährt, dass Kim sich nun als Geschäftsführerin im "Prunkwerk" austobt.Erik sucht den Kontakt zu einem Kumpel von früher, um herauszufinden, ob das Mädchen mit einer Menschenhandel-Bande in Verbindung steht. Vor Merle versucht er, das zu verbergen. Doch als er mit seiner Ausrede auffliegt, glaubt Merle, Erik habe vor, wieder krumme Geschäfte zu machen. Vor Katrin gibt Maren zu, dass ihr die unkomplizierte Zeit mit dem ulkigen Typen guttut. Schließlich lädt Michi Maren ein, ihre lustige Tanznacht zum Hobby zu machen.Zu Katjas Ärger bahnt sich eine Romanze zwischen Thea und Niko an. Und als wäre diese Tatsache nicht schon schlimm genug, sollen sie jetzt auch noch alle gemeinsam auf Klassenfahrt gehen. Auf dieser Klassenfahrt sollen sich die alten Schüler endlich mit den Neuen anfreunden. Doch so einfach wie das in der Theorie klingt, ist es in der Praxis leider nicht. Denn die alten Schüler weigern sich beharrlich mitzufahren und versuchen, das ganze Vorhaben zu torpedieren. Emily ist unterdessen am Boden zerstört, weil sie kein Geld für die Klassenfahrt hat. Kim will ihr helfen, verlangt dafür aber eine Gegenleistung. Als Emily den fiesen Plan dahinter erkennt, scheint es schon zu spät…Als Ante morgens vor der WG auftaucht, ist Toni alles andere als begeistert. Immerhin hat Ante Bo vor einigen Tagen schwer beleidigt. Zunächst schickt Toni ihn einfach weg, doch er lässt nicht locker und es kommt zu einer Aussprache zwischen den Jungs. Als Toni im Anschluss mit Bo spricht, zeigt sie zwar Verständnis für Antes schwierige Kindheit, lehnt sein teures Geschenk jedoch ab, da sie nicht käuflich ist. Toni gibt Ante das Geschenk zurück und verkündet vor den Kumpels, dass er den Kontakt zu ihnen bis auf weiteres nur auf der beruflichen Ebene halten wird – leider. Die Jungs sind zwar nicht begeistert, akzeptieren diese Entscheidung aber. Als Toni am Abend am Mietshaus vorbeischaut, trifft er eine junge Mutter, die berichtet, dass dort seit Tagen das Wasser abgestellt sei. Fuchsteufelswild taucht Toni wieder bei Henrik auf und stellt ihn zur Rede, doch der redet sich wieder einmal heraus. Toni ist sich unsicher, ob er seinen Kumpels wirklich vertrauen kann. Aber warum sollte Henrik ihn anlügen?!Toni plagen noch immer große Zweifel, ob sie für das neue Leben im Untergrund wirklich gemacht ist. In ihrem Kummer stattet sie Dean einen Besuch ab und vertraut sich ihm an. Kurz darauf taucht zu Tonis Überraschung auch Connor auf und macht ihr klar, dass er ihr ab sofort nicht länger im Weg stehen wird. Zurück im Versteck geht plötzlich jedoch ein Hinweis ein: Offenbar wurden Aaron und die Aktivisten angeschwärzt und die Polizei befindet sich bereits auf dem Weg zu den Aktivisten. Es bleibt keine andere Wahl: Die Gruppe muss schnellstes ihre Sachen zusammenpacken und an einen sicheren Ort fliehen.