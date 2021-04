Discovery Deutschland erweitert Partnerschaft mit 1&1

Vermischtes

Im Zuge der Verlängerung der Vereinbarung werden zusätzliche Discovery-Sender bei 1&1 HD TV integriert.

Discovery Deutschland und 1&1 führen ihre Zusammenarbeit in Bezug auf die Integration der Sender von Discovery bei 1&1 HD TV fort und erweitern das Angebot. Neben den bereits bestehenden Sendern ergänzen Home & Garden TV und Tele5 in der höchsten Qualitätsstufe das Angebot. Bislang fehlten diese beiden Sender im Angebot mit hochauflösender Bildqualität, das bislang DMAX , TLC und Eurosport1 umfasste.Ansonsten ändert sich nichts. Animal Planet und der Discovery Channel bleiben Teil des Pakets 1&1 TV Dokumentation. Im Paket 1&1 TV Sport ist auch in Zukunft mit Eurosport 2 besetzt. Alle Kunden haben außerdem die Möglichkeit umfassende Restart- und Replay-Funktionen zu nutzen, um das Fernseherlebnis so flexibel wie möglich zu gestalten.Die ursprüngliche Vereinbarung wurde Anfang 2018 geschlossen. Zur Laufzeit des neuen Deals machte das Unternehmen keine Angaben.