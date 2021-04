Backwahn-Battle zur Kaffeezeit

Hingeschaut

Die Uschi und die Barbie oder: So startete «Allererste Sahne» bei VOX.

VOX backt noch einen oben drauf, was kulinarische Wettkämpfe im TV betrifft. Nun heißt es von Montag bis Freitag ab jeweils 16 Uhr etwas mehr als 45 reine Sendeminuten lang: Kuchen oder Torte marsch! Fünf Hobbybäcker batteln um 2.500 Euro Prämie. Schönes Konzept an sich am Fernseh-Nachmittag.Mit einfachem Modus: Jeden Tag stellt ein(e) Kandidat(in) sein/ihr "Meisterstück" vor und die anderen vier müssen es ohne Rezept nachbacken. Ein Juror bewertet. Es gibt täglich vier Punkte bis einen. Freitag steht der Gesamtsieger fest. Ofen an! Ach ja: Jeder kann einmal einen Joker setzen und seine Punkte damit verdoppeln.Rentnerin Uschi machte am Montag den Anfang: Sie präsentierte eine Barbie mit langem Kleid - und bis auf den aufgesteckten Kopf mit blonden Haaren war der Rest der Puppe zum Anbeißen. Biskuit, Buttercreme mit Himbeeren, Nusskrokant - süße Dickmacher, ganz nach der Leidenschaft von Moderatorin Meltem Kaptan."Halts Maul! F*cken!" Lilly (28), die jüngste aus dem Back-Quintett fand deutliche, familienunfreundliche Fernsehworte für das von der 64-Jährigen präsentierte Sahnestück. Schwer zum Nachmachen halt. Fünf Minuten verkosten, sich quasi reinlegen durften die vier dem Backwahn Verfallenen. Und dann mussten sie ran.Mayo setzt den Joker. Die 49-Jährige kommt wie Uschi aus dem Saarland, hat lilafarbenes Haar - und man mag vermuten, sie dürfte sich wohl sogar mit viel Zucker waschen und die Zähne putzen. Außerdem klingt alleine der Name wie ein Dickmacher. Sind diese vielenvon der Redaktion geplant? Und dann zum Auftakt diese Torte. Olé.Und siehe da: Auch Heiko (34) und Lilly setzen den Joker. Nur Tim (28) nicht. Der ist Koch und hat vor Barbie Respekt. Dann läuft die Zeit - und die ist schon beim Aussuchen und Abräumen der ausgewählten Zutaten von den Regalen beschränkt. Mayo und Heiko haben die Barbie im Regal vergessen, müssen also auch das Oberteil der Torte selbst nachmodellieren.Knack und back: Zwei Stunden hat das Quartett nun, für das Fernsehformat muss das gestrafft werden. Mayo nimmt die Gugelhupf-Fertigbackmischung vom Doktor aus Bielefeld. Kann man mal machen, bringt einen vielleicht auch in die Fußball-Bundesliga. Aber eher nicht in den Torten-Olymp.Meltem Kaptan will Tim mit Lilly, die aussieht wie Lena Meyer-Landrut - mutmaßlich ist sie es - verkuppeln. Beide sind Singles. So eine Backshow braucht mehr als nur Teigrühren. Wenn die Moderatorin bis Freitag weiter überall kostet, dann wird sie vor der Prämierungplatzen. Irgendwann schwenkt die Kamera und filmt von oben. Auf aufgehende Teige und so Zeug.Vor dem Fernseher wünscht man sich nun ein Steak. Warum springt Tim Mälzer nicht ins Bild, killt Barbie und grillt 5.000 Gramm Rinderfleisch aus Argentinien? Klar, zum Kaffee am Nachmittag würde das nicht passen. Aber das gilt ja auch für Barbie-Torten. Ein paar der Kandidaten sind gut im Rennen. Mayo freilich backt eher ab. Um das "k" zu vermeiden. Tims Barbie steckt oben ohne auf der Torte. Ab mit dem Format ins Fernsehen nach Mitternacht!Es ist Montag, der erste Tag der Woche. «Allererste Sahne»Lust machen, das vier weitere Male anzuschauen. Die Torte selbst macht bedingt Appetit, die ständig an Tim baggernde Moderatorin ohnehin nicht. Lilly als Sahnestück hält die Motivation aufrecht. Dann sind zwei Stunden Backen vorbei.Uschi verrät ihre Zutaten, listet die Fettmacher der Barbie-Torte auf. Werbung auf VOX , nun das Finale: Matthias Ludwigs als Fachmann mit rosa Hemd kostet, haut sich Leckereien rein ohne Ende, gibt sein Statement ab: Uschi bleibt natürlich die Königin ihrer Kreation, Oetker-Mayo ist Letzte, Heiko schlägt auch ohne Barbie-Puppe Lilly, deren Boden nicht fluffig genug wurde. Zwei Punkte gibt es für Tim.Tag zwei: Lilly, die vielleicht hübscheste Hobby-Bäckerin im deutschen Fernsehen ever, präsentiert Cupcake mit Zucchini und Chilli-Salz und so Zeug. Tricky! Wie´s ausgeht und wie es weitergeht?