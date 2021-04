«Joko & Klaas gegen ProSieben» bleibt erfolgreich

Quotennews

Die 21. Ausgabe konnten die beiden Moderatoren nicht für sich entscheiden.

Der Privatsender ProSieben strahlte am Dienstagabend die nunmehr 21. Ausgabe von. Die von Steven Gätjen moderierte Show lockte zwischen 20.15 Uhr 1,47 Millionen Zuschauer ab drei Jahren an. Unter anderem wurden dieses Mal Collien Ulmen-Fernandes, Jochen Schropp, Christian Düren und Johannes Strate als Gäste eingeladen. Das Format verbuchte einen Marktanteil von 5,1 Prozent.Die Unterhaltungsshow, die von Florida TV produziert wurde, sorgte für 1,04 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahre, der Marktanteil bei den Umworbenen belief sich – wie in der Vorwoche – auf 13,1 Prozent. Die neue Staffel startete vor zwei Wochen mit 14,3 Prozent. Um 23.05 Uhr waren Anke Engelke und Teddy Teclebrhan beizu Gast, die Sendung holte noch 11,2 Prozent bei den Umworbenen. Das Format erzielte 0,41 Millionen junge Zuschauer, bei allen wurden 0,58 Millionen ermittelt.Zwischen 00.20 und 03.00 Uhr setzte ProSieben auf eine Wiederholung vonaus dem Jahr 2014. 0,09 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten wieder ein, der Marktanteil lag bei 2,1 Prozent. Bei den jungen Zuschauern verbuchte man 0,05 Millionen, der Marktanteil belief sich auf schlechte 3,9 Prozent.