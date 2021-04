Disney findet drei Darstellerinnen für «Just Beyond»

US-Fernsehen

McKenna Grace, Lexi Underwood und Nasim Pedrad wurden für die Disney-Anthologie-Serie verpflichtet.

Für die Disney+-Seriehat der Micky-Maus-Konzern gleich drei Schauspielerinnen neu verpflichtet. McKenna Grace und Lexi Underwood werden in eigenen Episoden der Anthologie-Serie zu sehen sein, Nasim Pedrad wird neben Grace in einer Gastrolle zu sehen sein. Die Serie basiert auf den gleichnamigen RL Stine Graphic Novels. Disney+ hat im letzten Jahr acht Episoden der Serie bestellt.Grace wird als nächstes in dem Sony-Film «Ghostbusters: Afterlife» zu sehen sein. Zu ihren letzten Filmen gehören «Troop Zero» an der Seite von Viola Davis sowie «Annabelle 3» «Captain Marvel» und «I, Tonya». Underwood war zuletzt in der von der Kritik gefeierten Hulu-Serie «Little Fires Everywhere» neben Kerry Underwood und Reese Witherspoon zu sehen. Sie wird Malia Obama in der kommenden Showtime-Serie «The First Lady» spielen.Pedrad spielt derzeit die Hauptrolle in der TBS-Comedyserie «Chad», die sie kreiert und produziert hat und bei der sie als Co-Showrunnerin fungiert und die Titelrolle spielt.