«Superstore»: Lauren Ash bleibt Firma treu

Die Schauspielerin wird nach dem Ende der Sitcom bei NBCUniversal bleiben.

Lauren Ash hat einen lukrativen Talent- und Entwicklungsvertrag mit NBCUniversal unterzeichnet. Ash, ehemals einer der Stars der von der Kritik gefeierten NBC-Comedy «Superstore», wird mit NBCU Television and Streaming zusammenarbeiten, um Projekte für die Unterhaltungsplattformen des Senders zu finden, zu denen NBC, Bravo, E!, Oxygen, SyFy, Universal Kids, USA und Peacock gehören."Lauren war die erste Schauspielerin, die wir für «Superstore» gecastet haben, und sie hat uns während der sechs Staffeln der Serie mit ihrem beachtlichen Talent beeindruckt", sagte Grace Wu, Executive VP, Entertainment Content Casting, NBCUniversal Television and Streaming, in einem Statement. "Mit dem Ende der Serie wollen wir Lauren helfen, ihre nächste Hauptrolle zu finden, und wir sind absolut begeistert, dass NBCU weiterhin ihr Zuhause sein wird.""Ich könnte nicht aufgeregter sein, dass ich innerhalb der NBCU-Familie bleiben darf, während ich das nächste Kapitel meiner Karriere in Angriff nehme", fügte Ash hinzu. "NBCU hat mich nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Kreative unendlich unterstützt und ich bin mehr als bescheiden und dankbar, dass ich dieses Jahr die Chance bekomme, meine eigene Serie unter ihrem Dach zu entwickeln. Ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die ich bei «Superstore» geleistet habe, und kann es kaum erwarten, mit NBCU in dieser neuen Funktion weiterzumachen."