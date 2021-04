«Hungry»: Demi Lovato in neuer NBC-Serie

US-Fernsehen

Außerdem hat das Network einen Piloten für «Someone Out There» bestellt.

Der Fernsehsender NBC arbeitet weiter am kommenden Herbstprogramm und bestellte mitein Projekt mit Demi Lovato. In der Serie helfen sich Freunde, die zu einer Gruppe mit Essensproblemen gehören, gegenseitig auf der Suche nach Liebe, Erfolg und dem perfekten Ding im Kühlschrank, das alles besser machen wird.Suzanne Martin ist die Autorin und ausführende Produzentin, Lovato hat neben der Hauptrolle auch die Rolle der ausführenden Produzentin inne. Sean Hayes und Todd Milliner von Hazy Mills werden ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren, zusammen mit Scooter Braun, Scott Manson und James Shin von SB Projects. Universal Television wird produzieren. Lovato begann ihre Karriere als Schauspielerin in dem Disney-Channel-Original «Camp Rock» und dessen Fortsetzungen.Zudem darf ein Pilot zur Single-Kamera-Serieproduziert werden. Die Serie basiert auf dem Javier-Veiga-Format «Pequenas Coincidencias» und handelt von zwei eingefahrenen Erwachsenen, die von sehr unerwarteten Fremden herausgefordert werden, die beste Version ihrer selbst zu werden. Josh Siegal und Dylan Morgan schreiben zusammen mit Matt Hubbard, alle drei fungieren als ausführende Produzenten. Universal Television wird produzieren. Die Serie war bereits letztes Jahr als Pilotfilm bestellt worden, wurde aber aufgrund der COVID-19-Pandemie gestrichen.