KiKA veröffentlicht «KiKANiNCHEN»-Neuerungen

Vermischtes

Auf der Internetseite kikaninchen.de wurden neue Optimierungen präsentiert.

Das Vorschulportal kikaninchen.de von ARD und ZDF stellt nun neue Verbesserungen an der Internetseite vor, unter anderem ist eine neue Symbolsprache für eine schnellere und intuitive Suche der Kinder und ein optimierter und direkter Einstieg der Startseite hinzugefügt worden. Medienanfänger können nun besser auf die Spiele, Videos oder Ausmalbilder der Helden, aus dem Fernsehprogramm «KiKANiNCHEN», zugreifen und mit „Spiel und Spaß“ ihre Fähigkeiten und ihren Wissensstand erweitern.Dr. Astrid Plenk, die KiKA-Programmgeschäftsführerin sagt dazu: „Mit den aktuellen Optimierungen können Kinder und Eltern noch gezielter einen Einstieg in die «KiKANiNCHEN»-Welt finden, die nicht nur Videos beinhaltet, sondern auch abseits der Bildschirme zum Basteln, Malen und Spielen einlädt.“ Der KiKA Redaktionsleiter Vorschule Matthias Franzmann sieht das genauso, für ihn stehen die Neuerungen von kikaninchen.de „für unser modernes und zielgruppenorientiertes Engagement. Mit uns können die Jüngsten ihre ersten Medienerfahrungen sammeln. Nicht nur Kinder profitieren von unseren Angeboten, auch Erwachsene können gemeinsam mit Kindern Bastel- und Spieltipps ihrer Lieblingshelden ausprobieren.“Doch wie Franzmann und Plenk bereits angedeutet haben, wurde ebenfalls für die erwachsenen kikaninchen.de-User ein Update veröffentlicht, hier erhalten Eltern und Pädagogen vor allem ein grafisches Update, beispielsweise sind die Titelinformationen jetzt im Videoplayer integriert, was die Suche nach Formaten um einiges erleichtert. Noch dazu gibt es jetzt Ausmalbilder, Rezepte und Bastelanleitungen zum Herunterladen oder Drucken, damit die Kinder nicht so lange vor dem Bildschirm sitzen müssen.