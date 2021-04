ZDF feiert «Pettersson und Findus»-Autor

TV-News

Anlässlich des 75. Geburtstag von Sven Nordqvist widmet das ZDF dem Kinderbuchautor das komplette Morgenprogramm.

Am 30. April 2021 feiert der Kinderbuchautor und Erfinder von «Pettersson und Findus» Sven Nordqvist seinen 75. Geburtstag. Zu diesem Ereignis möchte das ZDF-Kinderprogramm ZDFtivi dem gebürtigen Schweden am Samstag, den 1. Mai, eine Überraschung machen und den ganzen Vormittag «Pettersson und Findus» ausstrahlen. Darunter werden neben den drei Spielfilmen der Kultserie auch mehrere neue Folgen gezeigt, beispielsweise die Folge «Überraschung für Pettersson», in der auch der Protagonist Pettersson seinen Geburtstag feiert.Den Start macht eine der ersten Episoden «Aufruhr im Gemüsebeet» schon um 5:45 Uhr, anschließend geht es mit dem ersten Zeichentrickfilm «Pettersson und Findus» um 6:00 Uhr weiter, bis ihn die Fortsetzung «Neues von Pettersson und Findus» mit weiteren Abenteuern der beiden um 7:10 Uhr ablöst.Um 8:20 starten dann die neuen Folgen, in denen es um eine Hühner-Wohlfühl-Maschine, ein eigenes Fahrrad für Findus, den Verlust von Pettersons Mundharmonika und schließlich um Pettersons Geburtstag dreht, den Findus fast vergisst und es nur mithilfe der Hühner schafft eine «Überraschung für Peterson» (um 9:00 Uhr) auf die Beine zu stellen. Abschließend wird der neueste Film aus dem Universum «Pettersson und Findus - Findus zieht um» ► ab 9:15 Uhr gezeigt, der den «Petterson und Findus»-Vormittag beenden soll.Die neu vorgestellten Folgen wurden zwar grafisch etwas verändert, haben aber immer noch das typische Flair und die Stimmung der originalen Buchreihe. Sven Nordqvist war sogar als Berater an der neuen Staffel beteiligt, die mit sechs neuen Episoden ab Freitag, 23. April 2021 schon vorab für alle Neugierigen in der ZDFmediathek erhältlich ist.