Henning Baum wird zum «König von Mallorca»

Mit dem Ballermann-Sänger Jürgen Drews, hinlänglich unter diesem Titel bekannt, hat die TV-Now-Serie allerdings nichts zu tun. Vielmehr geht es um einen Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt.

Die Streamingplattform TV Now aus dem Hause RTL lässt derzeit ein neues fiktionales Format entstehen. Die hauseigene Produktionsfirma UFA Fiction hat sich der Sache angenommen und produziert derzeit auf Mallorca die TV-Now-Orignal-Serie mit dem Arbeitstitel, in der Henning Baum die Hauptrolle übernehmen wird. Es ist die erste Serienhauptrolle nach seinem Einsatz bei «Der letzte Bulle», für das Krimiformat stand er bis 2014 in insgesamt 60 Folgen vor der Kamera. Neben ihm spielen in weiteren Rollen unter anderem Sandra Borgmann, Pia-Micaela Barucki, Martin Semmelrogge, Eva Mona Rodekirchen, André Hennicke, Sönke Möhring und Lucas Cordalis.Inhaltlich dreht sich die sechsteilige Drama-Serie um Mallorca in der Nachwende-Zeit, in der die Insel zur touristischen Hochburg für die Deutschen aufstieg und sich zu einem hart umkämpften Millionengeschäft entwickelte. Im Mittelpunkt steht dabei die Familie Adler, die auf die Mittelmeer-Insel auswandert, um dort einen kleinen Biergarten an der Playa de Mallorca zu eröffnen. Schnell erlebt der unscheinbare Laden einen kometenhaften Aufstieg. Um den Erfolg zu sichern, muss die Familie aber Grenzen überschreiten. Dadurch driftet sie in einen Strudel aus Bestechung, Erpressung und Gewalt ab, aus dem sie nicht mehr entkommen kann.Die Dreharbeiten sollen noch bis Mitte Juli andauern. Eine Ausstrahlung auf dem Streamingdienst ist für Anfang 2022 geplant, auch eine lineare Ausstrahlung bei RTL wurde angekündigt. Allerdings wurde der Zeitpunkt nicht näher benannt. Johannes Kunkel fungiert als Produzent und Showrunner und schrieb zusammen mit Headwriterin und Showrunnerin Veronica Priefer und Yves Hensel die Drehbücher. Regie führt Damian John Harper, Marvin Rößler ist Producer. Nico Grein ist als Executive Producer unter der Leitung von Hauke Bartel tätig.