«The Man Who Fell to Earth»: Rob Delaney ist dabei

US-Fernsehen

Die Serie von Showtime wird demnächst umgesetzt.

«Catastrophe»-Darsteller Rob Delaney gesellt sich neben Chiwetel Ejiofor und Naomie Harris bei der kommenden Showtime-Serie. Delaney wird die Rolle von Hatch Flood spielen, dem verkorksten Spross einer Tech-Familie, der in das Leben des Außerirdischen (Ejiofor) verwickelt wird, auch bekannt als der Mann, der auf die Erde gefallen ist.Zusätzlich zu Ejiofor und Harris stößt Delaney zu der bereits angekündigten Besetzung mit Clarke Peters und Jimmi Simpson. Die Produktion von «The Man Who Fell to Earth» beginnt in diesem Frühjahr in London und wird nächstes Jahr auf Showtime Premiere haben.Sarah Timberman, Carl Beverly und Heather Kadin sind ebenfalls ausführende Produzenten, ebenso wie Rola Bauer und Françoise Guyonnet von StudioCanal, die sowohl die Rechte an Walter Tevis' Buch als auch an dem Nicolas Roeg-Film mit David Bowie besitzen. «The Man Who Fell to Earth» wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Secret Hideout und Timberman/Beverly produziert.