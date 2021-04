Gedenkfeier für die Corona-Opfer  jetzt auch im ZDF und MDR

TV-News

Der MDR und das ZDF schließen sich der Übertragung zur Gedenkfeier für die Corona-Opfer an.

Anlässlich des nationalen Gedenktages an die Verstorbenen der Corona-Zeit am 18. April überträgt nun auch das ZDF die. Der Mainzer Sender strahlt die Live-Übertragung vom Berliner Gendarmenmarkt von 12:50 bis 14:10 Uhr aus. Dabei führt Moderatorin Antje Pieper durch die Übertragung. Sie spricht mit Heinrich Bedford-Strohm, dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche, über das Coronajahr. Die Gedenkfeier kommentiert ZDF-Reporter Micha Wagenbach. Der MDR zeigt ab 16:50 Uhr ein 40-minütigesNeben der Gedenkansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werden vor allem die Angehörigen der mehr als 70.000 Verstorbenen in Deutschland zu Wort gebeten. Der MDR besucht dazu die Familien in Mitteldeutschland, die Verlust und Trauer in Zeiten der Pandemie erlebt haben, es werden dabei Fragen wie: „Wie gehen sie mit dem Verlust und ihrer Trauer um?“ oder „Was gibt ihnen Kraft?“ gestellt und Trost gespendet. Aber auch bei der Gedenkfeier im Konzerthaus in Berlin wird vom ZDF ein filmisches Porträt einer der Angehörigen, die anschließend in der Gedenkfeier zu Wort kommen, gezeigt und musikalisch unterrahmt.Der MDR widmet auch in den Regelsendungen dem Corona-Gedenktag, so wird die Corona-Pandemie und der Gendenktag bei «MDR AKTUELL» im Fernsehen und «MDR AKTUELL» im Radio sowie auf der Internetseite der Rundfunkanstalt ausführlich aus mitteldeutscher Sicht thematisiert. Wer sich zudem noch weiter informieren möchte, findet schon jetzt in der ARD-Mediathek und ab 22:40 Uhr im MDR den Film. Der Film von Tom Fugmann aus der Reihe «Nah dran» erzählt vom Kampf gegen das Corona-Virus und begleitet Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger am Fachkrankenhaus in Coswig über mehrere Wochen.