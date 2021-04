«5 Senses for Love - Heirate dein Blind Date»: Fehlstart zum Auftakt

Quotennews

Der neue Primetime-Mittwoch wird bei Sat.1 mit der neuen Kuppelshow «5 Senses for Love» gestaltet, jedoch alles andere als erfolgreich.

Das neue Showformat von Sat.1 wurde im Vorfeld hoch angepriesen und sollte für die Kandidaten eine neue Art Kuppelshow werden. Anstelle oberflächlicher Äußerlichkeiten sollten die Paare sich nämlich über die anderen Sinne erfahren und so Matches finden. Beginnen sollte alles mit dem Geruchstest und bereits bei der ersten Hürde zeigte sich teilweise knallhart wer sich untereinander nicht riechen kann. Ebenfalls knallhart sind die Zuschauerzahlen für die erste Folge von, denn mit 0,76 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren konnte das Format lediglich 2,6 Prozent des Marktes für sich beanspruchen. Auch bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sorgte die Show für keinerlei Begeisterung, hier konnten nur 0,49 Millionen Zuschauer gemessen werden, entsprechend fällt der Marktanteil mit 6,2 Prozent ebenfalls durch.Dies ist nicht nur allein betrachtet ein schlechtes Ergebnis, noch deutlicher wird der Fehlstart, wenn man sich Sendungen bei Sat.1 am Vorabend anschaut. Die 19-Uhr-Folgekonnte noch 0,82 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre halten und lag bei einem Marktanteil von 3,2 Prozent. Immerhin steigerte sich die Zielgruppe zur Primetime hin, denn für die das Buchstaben Battle waren lediglich 0,29 Millionen Zuschauer verfügbar und somit stieg auch der Marktanteil hier von 5,3 auf die genannten 6,2 Prozent. Geht man noch weiter zurück, so konnte Sat.1 mitundsogar jeweils über 1 Million Zuschauer insgesamt begeistern.Dreht man die Uhr etwas nach hinten, so wird deutlich, dass der Mittwochabend für Sat.1 in die Kategorie Totalausfall gehört, denn auch diekonnte das Ruder nicht mehr herumreißen. Hier waren ab 22:40 Uhr noch 0,56 Millionen Zuschauer mit an Bord, ein Marktanteil von immerhin 3,2 Prozent. Die Zielgruppe ließ ebenfalls etwas nach und landete bei 0,32 Millionen Zuschauern und einem leicht gestiegenen Marktanteil von 6,7 Prozent.