Komödie vor Quizshow oder auch ARD vor ZDF

Quotennews

In der gestrigen Primetime konnten sich die Zuschauer beim öffentlich-rechtlichen Angebot zwischen einer Quizshow im Zweiten und einer Komödie im Ersten entscheiden. Was lief besser?

Zum gestrigen Mittwochabend gab es im ZDF ab 20:15 Uhr die Quizshow, während im Ersten die Komödielief. Um lange Vorreden zu vermeiden, lässt sich kurzerhand sagen, dass sich die Mehrheit der Zuschauerschaft für die Komödie im Ersten entschieden haben. Für die Kerner-Show «Da kommst Du nie drauf!» lief es sicherlich nicht schlecht, vor allem wenn man bedenkt, dass die Show gerade 2019 einen ordentlichen Tiefpunkt mit unter 2 Millionen Zuschauern hatte, für das Erste lief es schlichtweg noch besser.Doch alles nach der Reihe: Nach dem Quotentief 2019 und recht stabilen Zahlen über 2020 lieferte man vergangene Woche, zum 07. April eine Auftaktfolge nach Maß ab. Hier schalteten 3,73 Millionen Zuschauer ein und sorgten für glatte 12 Prozent Marktanteil. Die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 waren da eher schwach mit nur 0,45 Millionen Zuschauern und einem entsprechenden Marktanteil von 5,4 Prozent. Im Gesamten steigerte man sich in Woche zwei jetzt auf 3,9 Millionen Zuschauer und konnte auch den Marktanteil daher auf 12,5 Prozent steigern. Bei den Jüngeren hingegen sank das Interesse und es wurden lediglich 0,41 Millionen Zuschauer gemessen, Marktanteil 4,9 Prozent. Also durchaus ein Erfolg in Folge zwei, die definierte Zielgruppe spielt für öffentlich-rechtliche Sender schließlich weniger eine Rolle.Das Erste war jedoch noch einen Ticken erfolgreicher, übrigens genauso wie auch letzten Mittwoch. Zum 07. April hatte das Erste die Nase mitvorn (4,98 Millionen Zuschauer, 16 Prozent / 0,76 Millionen Zuschauer, 9 Prozent), in dieser Woche war es eben. Die Zahlen hierzu belaufen sich auf 4,24 Millionen Gesamtzuschauer ab 3 Jahren, welche dem Ersten einen Marktanteil von 13,5 Prozent besorgten. Bei den jüngeren Zuschauern war man ebenfalls besser mit 0,76 Millionen Zuschauern und einem Anteil von 9,2 Prozent.