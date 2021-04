«Genial daneben» kehrt zu Sat.1 zurück

TV-News

Der Sendeplatz bleibt wie gewohnt der späte Freitagabend.

Ab dem 7. Mai dürfen sich die Sat.1-Zuschauer auf eine geballte Ladung – zumindest teilweise – neuer Comedy-Inhalte freuen. Wenn Luke Mockridge mit «Luke! Die Schule und ich – VIPs gegen Kids» am 23. April zu Ende geht, strahlt der Unterföhringer Sender eine Woche später zunächst zwei Comedy-Filme aus den USA aus. «Meine erfundene Frau» und «Kindsköpfe» sollen das Publikum bis 0:25 Uhr bei Laune halten. Am ersten Freitag im Mai kehren dann gewohnte Comedy-Formate auf den Mockridge-Sendeplatz zurück. Den Anfang macht ab 20:15 Uhr die Clipshow. Die zweistündige Sendung beleuchtet „peinliche Pannen“.Ab 22:15 Uhr übernimmt dann Hugo Egon Balder den Sender, dennkehrt mit neuen Folgen zurück. Allerdings gab Sat.1 nicht bekannt, wie viele Ausgaben für diesen Sommer produziert wurden. Im vergangenen Jahr wurde acht Folgen ausgestrahlt. Gleich bleibt aber die Stammbesetzung des Ratepanels. Neben Hella von Sinnen wird auch Wigald Boning Platz nehmen. Zudem sind in der ersten Show Paul Panzer, Özcan Cosar und Torsten Sträter zu Gast. Im Anschluss an die einstündige Show bleibt Balder weiter auf den Bildschirmen präsent.wird mit alten Episoden aus dem Jahr 2018 versendet.Stichwort Comedy, Stichwort Unterföhring. Auch die Kollegen von ProSieben haben ihr Comedy-Programm bekannt gegeben. Andes als bei Sat.1 ist hier der designierte Tag der Montag, an dem derzeit bis zum 26. April die Drama-Serieprogrammiert ist. Ab dem 3. Mai startet dann ab 20:15 Uhr wiedermit dem zweiten Teil der vierten Staffel. Zu Beginn der Primetime gibt es jeweils eine neue Folge, ehe eine alte Ausgabe der dritten Staffel folgt. Ab 21:15 Uhr gibt es die gleiche Prozedur dann nur in Gelb.melden sich mit weiteren Folgen der 32. Staffel zurück. Um 21:45 Uhr gibt es dann alte Folgen der 31. Runde. Bis Mitternacht wiederholt die rote Sieben dannim Viererpack.