RTL erweitert das Nachrichtenangebot

TV-News

Am Nachmittag soll es in Zukunft zu einer weiteren «RTL Aktuell»-Ausgabe kommen.

RTL befindet sich derzeit in einem großen Umbruch. Sowohl hinter den Kulissen als auch vor der Kamera gab es und wird es personelle Veränderungen geben. Prominentestes Opfer dieses Wandels war Dieter Bohlen, der die Casting-Formate «Deutschland sucht den Superstar» und «Das Supertalent» verlassen muss und keinen neuen Vertrag beim Kölner Sender erhalten hat. Im Gegenzug wurden Hape Kerkeling und Jan Hofer verpflichtet. Letzterer soll ab Sommer eine eigene Nachrichtensendung im Programm bei RTL bekommen. Damit möchte man im Zuge der neugegründeten RTL News GmbH das Nachrichtenangebot für das Publikum erweitern.Doch das soll es noch nicht gewesen sein, denn auch die Programmplaner tun ihres für den Nachrichtenausbau. Wie RTL nun offiziell ankündigte geht demnächst das News-Flaggschiffneben der regulären 18:45-Uhr-Ausgabe auch um 16:45 Uhr auf Sendung. Geplant ist eine 15-minütige Sendung, die von Charlotte Maihoff, Peter Kloeppel und Maik Meuser moderiert werden soll.„Die Primetime beginnt bei RTL demnächst schon um 16:45 Uhr. Dann werden wir eine zweite Ausgabe von «RTL Aktuell» ins Programm nehmen. Denn bereits am frühen Abend gibt es ein großes Informationsbedürfnis und den Wunsch nach Einordnung. Dem tragen wir mit einer weiteren, vollwertigen Ausgabe unseres Nachrichten-Flaggschiffs Rechnung“, erklärt Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News. Damit fängt der Sender zwei Fliegen mit einer Klappe, denn neben dem bedienten Informationsbedürfnis kann man sich wohl auch auf eine ordentliche Einschaltquote freuen. «RTL Aktuell» ist regelmäßig das am meisten rezipierte Programm des Senders und kam im ersten Quartal durchschnittlich auf vier Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe markierte man in diesem Zeitraum 19,7 Prozent.