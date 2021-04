0,54 Millionen Zuschauer sehen Ajax/Rom-Unentschieden

Quotennews

In der Europa League setzte sich am späten Donnerstagabend die italienische Mannschaft durch. Die Quoten wurden im zweiten Block wieder gut.

Mit dem Ausscheiden der deutschen Teams im Sechzehntelfinale der UEFA Europa League sanken die Einschaltquoten der Übertragungen beim Unterhaltungssender Nitro. Bayer 04 Leverkusen und die TSG 1899 Hoffenheim ziehen nun mal mehr als andere europäische Mannschaften. Nichtsdestotrotz verbuchte die zweite Halbzeit von Ajax Amsterdam gegen AS Rom am vergangenen Donnerstag 0,60 Millionen Zuschauer. Es wurden 2,7 Prozent in der Zielgruppe erreicht.Am Donnerstag stand das Rückspiel der beiden Teams an. Die Partie, die mit 1:1 und somit zu einem weiterkommen von AS Rom endete, erreichte in der ersten Halbzeit 0,35 Millionen Fernsehzuschauer und einen Marktanteil von 1,2 Prozent. Bei den jungen Menschen verbuchte die Fernsehstation 0,12 Millionen Zuseher und 1,3 Prozent Marktanteil. Die zweite Hälfte sicherte sich dagegen 0,54 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 2,3 Prozent. In der Zielgruppe standen 0,16 Millionen auf der Uhr, der Marktanteil stieg auf 2,3 Prozent.Die Highlights ab 22.50 Uhr unterhielten noch 0,27 Millionen Zuschauer, das Magazin verbuchte einen Marktanteil von 1,9 Prozent. Die Sendung von Nitro verbuchte 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass ein Marktanteil von 2,6 Prozent möglich war.