«Familie Bundschuh»: Der sechste Teil steht an

TV-News

Das ZDF hat die Dreharbeiten zu dem neuen Teil der Sendereihe für das Montagskino begonnen. Er trägt den Titel «Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger».

Die Dreharbeiten zum sechsten Teil der ZDF-Spielfilmreihe «Familie Bundschuh», nach den Romanen von Andrea Sawatzki, haben am 14. April begonnen. Das ulkige Leben von Gundula und Gerald Buntschuh, soll nun mit neuen Herausforderungen im Film «Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger» weitergehen. Thomas Nennstiel wird die Dreharbeiten nach dem Drehbuch von Stefan Kuhlmann leiten. Neben Andrea Sawatzki und Axel Milberg in den Hauptrollen werden auch unter anderem Judy Winter, Thekla Carola Wied, Stephan Grossmann, Eva Löbau, Levis Kachel, Uwe Ochsenknecht, Leslie Malton mitspielen.Inhaltlich dreht sich alles um das neue Gutshaus im Grünen, das Gerald ohne Gundulas Wissen gekauft hat. Letztendlich entpuppt sich das Haus als Groschengrab, doch die eigentliche Herausforderung sind die vielen Familienmitglieder. Sie alle haben bereits einen guten Grund mit nach Berlin zu ziehen. Schnell nisten sich also Bruder Hadi, Gattin Rose, Großmutter Ilse und Susanne in dem neuen Anwesen ein, doch verspüren nicht den Drang, Gundula bei der Renovierung zu helfen. Schlimmer wird es noch als die Familie erfährt, dass das Haus unter Denkmalschutz steht und die ortsansässige Denkmalschützerin Hella von Sternberg penibel über die Renovierungsarbeiten wacht. Das wird Gundula alles zu viel und ihr platzt die Hutschnur, sodass nur noch Therapeut Mussorkski helfen kann.«Familie Bundschuh - Woanders ist es auch nicht ruhiger» wird von Ziegler Film produziert, bei fungiert Regina Ziegler als Produzentin. Producerin ist Kirsten Ellerbrake. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich noch bis Mitte Mai 2021 in Berlin andauern, daher steht ein Sendetermin noch nicht fest. Den bislang letzten Film der Reihe gab es kurz vor Weihnachten zu sehen, dieser wurde zu einem großartigen Erfolg. Insgesamt schalteten 6,60 Millionen Zuscher ab drei Jahren ein, die Quoten fielen mit 19,0 beziehungsweise 9,4 Prozent fantastisch aus.