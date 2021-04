«House of the Dragon»: Fabien Frankel ist dabei

US-Fernsehen

Der Star wurde für das «Game of Thrones»-Prequel gecastet.

Die Verantwortlichen des «Game of Thrones»-Prequelshaben Fabien Frankel als Darsteller gecastet. Frankel schließt sich den bereits angekündigten Darstellern Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best und Sonoya Mizuno an. Die neue Serie von HBO spielt ein paar hundert Jahre vor den Ereignissen der Hitserie und erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen.Frankel wird als Ser Criston Cole auftreten, der von dornischer Abstammung ist und als gewöhnlicher Sohn des Verwalters des Lords von Blackhaven geboren wurde. Cole hat keinen Anspruch auf Land oder Titel. Alles, was er zu seinem Namen hat, ist seine Ehre und seine übernatürlichen Fähigkeiten mit dem Schwert.HBO hat zehn Episoden von «House of the Dragon» bestellt, die Premiere ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Die Serie basiert auf George R.R. Martins Buch "Fire & Blood". Martin hat kürzlich einen Fünf-Jahres-Gesamtvertrag unterzeichnet, um Inhalte für HBO und HBO Max zu schaffen.