Henning Baums Einsatz hat sich nicht gelohnt

Quotennews

Im Anschluss an die Polizei-Reportage strahlte der Kölner Fernsehsender auch noch ein «Extra»-Spezial aus.

Viele Menschen kennen Henning Baum noch aus der sehr erfolgreichen Sat.1-Serie «Der letzte Bulle», vor Kurzem nahm der Schauspieler auch noch an «The Masked Singer» bei ProSieben teil. Nun ist der gebürtige Essener Teil des RTL-Programms. Er tauschte dafür die Rollen und war mit der sächsischen Polizei bei verschiedenen Einsätzen unterwegs.Lediglich 1,95 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten, bei dem Baum mit Polizisten, deren Familien, Bürgern und auch Kritikern sprach. Was dies aus den Menschen machte, die zur Zielscheibe wurden, verbuchte einen Marktanteil von 6,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern verbuchte die Reportage 1,08 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,7 Prozent.brachte RTL zwischen 22.15 und 00.00 Uhr 1,21 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 7,2 Prozent. In der Zielgruppe kam das Magazin auf 0,55 Millionen Zuschauer, der Marktanteil fiel mit 11,8 Prozent nur mäßig aus. Um 00.30 Uhr gab es eine neue Episode von, das in der Zielgruppe mit 8,7 Prozent enttäuschte.