«5 gegen Jauch» kehrt mit drei Folgen zurück

TV-News

Im vergangenen Jahr präsentierte RTL seinem Publikum noch vier Ausgaben der Samstagabend-Show.

Aktuell muss Günther Jauch noch seine Coronavirus-Infektion auskurieren. Daher verpasste er nicht nur den Auftakt von, sondern muss auch am kommenden Samstag passen (Quotenmeter berichtete). Für die dritte und vorerst letzte Show soll er wieder zur Verfügung stehen. Doch die RTL-Zuschauer müssen nicht traurig sein, denn im Mai kehrt der «Wer wird Millionär?»-Moderator auf jeden Fall ins Samstagabendprogramm zurück. Der Kölner Sender hat nun für den 8. Mai den Start der neuen Runde von, die drei Ausgaben umfassen soll.Moderiert wird die Show, in der Jauch gegen fünf Prominente antreten muss, erneut von Oliver Pocher, der schon in der Vergangenheit die Moderation übernahm. RTL hat zudem angekündigt, dass der Comedian diverse Überraschungen auf Lager haben wird. Wer gegen den von RTL titulierten „Godfather des deutschen Quiz“ antreten wird, ist noch unbekannt. Gespielt wird in zwölf Runden, wobei nach jeder vierten Runde eine „Gib mir 5! Bonusrunde“ eingefügt wird, in der die Kandidaten Fragen erhalten, auf die es fünf richtige Antworten gibt. Sie müssen aus zehn Antwortmöglichkeiten auswählen. Im Finale heißt es dann „Alles oder Nichts“.Im vergangenen Jahr startete die Staffel um die gleiche Zeit, jedoch gab es 2020 vier neue Ausgaben. Die ersten beiden Ausgaben lieferten fantastische Werte, vor allem die Show vom 23. Mai sorgte für großartige 19,4 Prozent in der Zielgruppe. Die beiden Folgen Ende Mai und Anfang Juni näherten sich dagegen dem Senderschnitt an und holten 13,5 und 13,1 Prozent bei den Umworbenen. Im Schnitt schalteten 2,94 Millionen Zuschauer ein.