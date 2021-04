Primetime-Check

Wie gut war «Germany’s Next Topmodel» bei ProSieben? Wie schnitt RTL mit der Henning-Baum-Doku ab?

Das Erste verzeichnete am Donnerstag mit5,83 Millionen Zuschauer, die Folge „Lebendig begraben“ sicherte sich 18,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum fuhr man 8,6 Prozent Marktanteil ein. Im Anschluss erzieltenund3,17 sowie 2,75 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 11,5 und 12,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte die blaue Eins 6,1 sowie 10,0 Prozent.brachte dem ZDF 4,51 sowie 4,73 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 12,4 sowie 13,8 Prozent. Mit 3,9 und 4,9 Prozent bei den jungen Menschen lief es nicht toll. Dassorgte danach für 8,9 Prozent. Beim Gesamtpublikum fuhr man 4,89 Millionen ein, der Marktanteil lag bei 17,5 Prozent.sorgte für 2,35 Millionen Zuschauer, ProSieben freute sich über 1,61 Millionen junge Menschen. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 19,0 Prozent.brachte RTL 1,95 Millionen Zuschauer, wovon 1,08 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Der Marktanteil belief sich auf 12,7 Prozent. Unterdessen setzte Sat.1 aufund, die Serien verbuchten 1,79 sowie 1,64 Millionen Zuschauer. Die Zielgruppen-Marktanteile landeten bei 7,2 respektive 6,3 Prozent.RTLZWEI holte mit0,66 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 3,3 Prozent erzielt. Bei Kabel Eins gab eszu sehen, die auf 0,59 Millionen Zuschauer kam. Bei den Umworbenen fuhr man 3,2 Prozent Marktanteil ein. Der Spielfilm «Passengers» ► bei VOX unterhielt 1,21 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe führte dies zu 6,8 Prozent.