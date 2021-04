Spiderman ist der erfolgreichste Superheld

Kino-News

Hulk liegt in der Abendkassenrangliste der beliebtesten Superhelden auf dem letzten Platz.

Mittlerweile gibt es so viele Superhelden-Filme, dass man durchaus den Überblick verlieren kann. Vor allem, wenn es darum geht, wie viel Geld die jeweiligen Helden an den Kinokassen einspielten. Dies rechneten nun die Experten von OnBuy Movies aus und kamen auf erstaunliche Zahlen. Sie betrachteten eine ausgewählte Liste der beliebtesten Superhelden – insgesamt waren es 15 – und addierten die Einnahmen an den Abendkassen, die sie mit all ihren Filme erzielt hatten.Die meisten Einnahmen generierte, der mit insgesamt neun Filmen atemberaubende 7,23 Milliarden US-Dollar (etwas mehr als sechs Milliarden Euro) einspielte. Platz zwei geht an, der mit allen Filmen und Serien auf etwas mehr als sechs Milliarden US-Dollar kommt. Umgerechnet sind das knapp 5,07 Milliarden Euro. Damit dürfte sich seine Ausrüstung wohl refinanziert haben. Auf dem dritten Platz landet kein Flugzeug und auch kein Vogel, sondern, der mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar (2,1 Milliarden Euro) einspielte. Die Top5 komplettieren(2,4 Milliarden US-Dollar) und(2,2 Milliarden US-Dollar).Am Ende der Liste steht, der „nur“ 500 Millionen US-Dollar einspielte. Auf Platz 14 in der Liste liegt «Doctor Strange» mit errechneten Einnahmen von 677 Millionen Dollar. An der Milliarden-Grenze scheiterte derweil «Wonder Woman» , die 987 Millionen Dollar verdiente. OnBuy Movies untersuchte die Einnahmen an den Kinokassen der beliebtesten Helden in den Universen Marvel und DC. Die Einnahmen für alle Filme, in denen der Charakter als Hauptsuperheld dargestellt wurde, wurden berücksichtigt. Dies bedeutet, dass ihr Auftritt in Superhelden-Teamfilmen wie beispielsweise «Avengers» oder «Justice League» nicht berücksichtigt wurden.