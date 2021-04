Stern-Morning-Podcast «heute wichtig» hat Moderator gefunden

Köpfe

Michel Abdollahi soll demnächst mit seinen Gästen über Aktuelles aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft plaudern.

Der im Frühjahr 2021 startende Podcast «heute wichtig», ein Produkt von RTL , Stern und der Audioallianz, gibt neue Informationen über die Moderation des Podcasts preis. Michel Abdollahi soll der Moderator des Projektes der Bertelsmann Content Alliance werden. Über das Konzept des neuen Formats wurde noch nicht viel verraten, doch für die Produktion soll, laut einer Mitteilung, die „gesamte journalistische Expertise und Kraft aus den Mediengattungen Print, Online, TV und Audio“ genutzt werden.Abdollahi, der an dem Konzept der Sendung mitarbeiten soll, ist Conférencier, Fernsehmoderator, Journalist und Poetry-Slam-Pate. Unter anderem wurde der 1981 in Teheran geborene Deutsch-Iraner für preisgekrönte Filme wie(«Panorama – Die Reporter») oder Straßenaktionen im Kulturjournal des NDR bekannt.Aktuelle Informationen zu den Themen des Podcasts gibt es nicht, jedoch sagte Stefan Schäfer, Geschäftsführer Inhalte und Marken Mediengruppe RTL Deutschland, bei der Bekanntgabe des Projekts Anfang Februar: "Das Bedürfnis, über aktuelle Ereignisse in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf dem Laufenden zu sein und diese professionell eingeordnet zu bekommen, ist bei vielen Menschen in Deutschland derzeit groß. Ein leidenschaftliches Team aus Mitarbeiter*innen von RTL, STERN und der Audio Alliance arbeitet daher mit Hochdruck an einem einzigartigen Angebot, das die Tiefe von Print und Online mit der Schnelligkeit von TV und Audio vereint.“