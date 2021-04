«Warrior» bekommt eine dritte Runde

US-Fernsehen

Die Fernsehserie wechselt damit allerdings zu HBO Max.

Die Verantwortlichen von WarnerMedia haben grünes Licht für die dritte-Staffel erteilt. Allerdings wird diese nicht mehr bei Cinemax, sondern bei HBO Max ausgestrahlt. Die erste Runde startete vor zwei Jahren, die zweite Staffel ist seit Oktober 2020 auf Sendung. Das Format basiert auf Erzählungen von Bruce Lee, die Story ist an den brutalen Tong-Kriegen in San Franciscos Chinatown im späten 19. Jahrhundert angelehnt."«Warrior» führte die Zuschauer in eine ganz eigene Welt aus der Vergangenheit ein, die mit dynamischer Action und relevantem Storytelling umgesetzt wurde, mit einer brillanten Besetzung, angeführt von Andrew Koji", sagte Casey Bloys, Chief Content Officer von HBO und HBO Max. "Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was Jonathan, Justin und Shannon zum nächsten Kapitel dieser Serie auf HBO Max beitragen werden.""Justin, Jonathan und ich waren begeistert, als «Warrior» auf die HBO-Plattformen gestellt wurde, um von einer ganz neuen Legion von Fans entdeckt zu werden", sagte Shannon Lee. "Jetzt sind wir aufgeregt und dankbar für die Möglichkeit, eine weitere Staffel zu machen, und wir applaudieren HBO Max dafür, dass es die Wichtigkeit, diese Geschichte zu erzählen, verstanden hat und dass es weiterhin dieses Niveau der Repräsentation in unserer Industrie unterstützt. Ich weiß nur, dass mein Vater jetzt gerade grinst, wenn er sieht, wie diese Serie, von der er vor so langer Zeit geträumt hat, sich weiterhin gegen alle Widerstände durchsetzt. Wir haben die feste Absicht, in Staffel drei das gleiche hohe Niveau an sinnvollem Storytelling und Kung-Fu-Action zu liefern!"