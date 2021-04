3 Quotengeheimnisse

Der Grünwalder Fernsehsender RTLZWEI überzeugte mit einer «Frauentausch»-Episode und «Stopp, Polizei» schlug sich bei Sat.1 ganz ordentlich. Im Ersten verfolgten scheinbar nur alte Menschen «Pan Tau»-Wiederholungen.

Manchmal hat der Fernsehsender RTLZWEI mit seiner täglichen sechsstündlichen «Frauentausch»-Dosis auch Glück. Oftmals laufen die Episoden mit lauen bis mageren Quoten, am Dienstag erzielte die 471. Ausgabe allerdings 0,15 Millionen Zuschauer und 2,8 Prozent. Bei den Umworbenen sicherte man sich 0,08 Millionen Zuschauer, sodass man auf 6,4 Prozent Marktanteil kam.Kennen Sie noch diese Doku-Soap, die Sat.1 in den Jahren 2019 und 2020 am Sonntagnachmittag zeigte? «Stopp, Polizei» kehrte in der Nacht auf Mittwoch mit fünf alten Ausgaben zurück. Zwischen 0,26 und 0,40 Millionen Zuschauer verfolgten die Archiv-Ware, die auf bis zu 7,2 Prozent Marktanteil kam. Jedoch wollten die jungen Menschen scheinbar etwas anderes anschauen, nur zwischen 0,06 und 0,10 Millionen Umworbene waren dabei, die Marktanteile waren entsprechend enttäuschend.Im vergangenen Herbst strahlte Das Erste insgesamt 14 neue Folgen von «Pan Tau» aus. Die Quoten waren – mit Ausnahme des Starts überschaubar. Am Samstagmorgen begann man mit der Wiederholung der Episoden, die allerdings nur noch auf 0,38, 0,46 und 0,36 Millionen Zuschauer kamen. Beim jungen Publikum sah es noch schrecklicher aus: Nur bis zu 90.000 Menschen zwischen 14 und 49 Jahre schalteten ein.