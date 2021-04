Neustarts bei VOX und RTLZWEI mit und ohne Erfolg

Quotennews

Bei VOX startete gestern die neue Drama-Serie «Tonis Welt» mit, bei RTLZWEI startete die zweite Staffel «Stahl:Hart gegen Mobbing» eher ohne Erfolg.

Die Mission und Intention von Mobbing-Experte Carsten Stahl mit seiner Showist zweifelsohne eine sehr gute und auch wichtige. Durch die Anonymität im Netz wurde das Mobbing, gerade an Schulen, in den letzten Jahren auf ein durchaus anderes Level gehoben und viele Jugendliche und Kids in ganz Deutschland leiden tagtäglich unter den Belastungen von Hänseleien, Frustration und Ablehnung. Dem einen Riegel vorzuschieben, auf das Thema aufmerksam zu machen und klipp und klar zu sagen, dass Mobbing eine richtig miese Nummer ist, ist für eine TV-Show durchaus wichtiger Stoff.In einer ersten Staffel gab es bei RTLZWEI bereits fünf Folgen, wobei vier hiervon 2018 liefen und nur eine 2019. Von Folge zu Folge ließ das Interesse der Zuschauer nach, immerhin konnte man sich 2019 bei der einen angesprochenen Folge auf das Niveau der Premieren-Folge 2018 zurückkämpfen. Hoffnung, dass das Format 2021 nach einer längeren Pause wieder besser einsteigt, dürfte jedoch keine aufkommen, denn die erste Folge der neuen Staffel lief gestern mit lediglich 0,65 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren und einem Marktanteil von 2,1 Prozent. Auch in der jüngeren Zielgruppe sah es mit 0,31 Millionen Zuschauern düster aus. Ein eher gelungenerer Neustart gelang da am gestrigen Mittwoch Sender VOX mit der neuen SerieMit 1,37 Millionen Zuschauern für die erste Folge und 1,35 Millionen Zuschauern für die zweite Folge der neuen Serie sorgte man bei VOX kurzerhand für die größte Reichweite des Tages senderintern und gibt auf alle privaten Sender geschaut die zweit- und drittbeste Reichweite des Tages in der Primetime. Die Marktanteile von "nur" 4,4 und 4,5 Prozent verfälschen hier das Gesamtbild etwas. In der Zielgruppe kamen Folge eins und zwei auf 0,51 und 0,47 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, sicherlich keine Bestwerte, jedoch liegt man mit 6,4 und 5,7 Prozent Marktanteil auch nur knapp unter dem Senderschnitt (6,6 Prozent) an diesem Tag.