«Call My Agent!» geht in die fünfte Staffel

International

Außerdem wird man an einem Film-Ableger arbeiten.

Die beliebte französische Fernsehseriewird mit einer fünften Staffel fortgesetzt. Das Format, das in einer Pariser Talentagentur spielt, soll auch einen Film-Ableger bekommen. Sowohl für den Film als auch für die neue Staffel arbeiten die Produzenten Aurélien Larger und Harold Valentin von Mother Production, einem Unternehmen von Mediawan, mit Dominique Besnehards Mon Voisin Productions und France Télévisions zusammen.Netflix, das alle vier Staffeln der Serie in den Vereinigten Staaten von Amerika gestreamt hat, ist in sehr frühen Gesprächen, um den Film und/oder Staffel fünf zu übernehmen. Laut Harold Valentin von Mother Production ist geplant, dass der Film auf einem globalen Streaming-Dienst außerhalb Frankreichs landet, wo er auf dem öffentlich-rechtlichen Sender ausgestrahlt wird."In dieser Serie geht es um eine Familie, nicht um eine biologische, sondern um eine, die sich in einem professionellen Umfeld gebildet hat und durch Höhen und Tiefen gemeinsam stärker geworden ist, also wollen wir diese Familie natürlich wieder zusammenführen", so Valentin.