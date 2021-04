Barrierefrei: Besonderer Service beim Grünen-Interview

TV-News

Neben einer Untertitelung wird beim ProSieben-Interview des neuen Kanzlerkandidaten der Grünen schwerhörigen und gehörlosen Zuschauern auch die Möglichkeit eines Gebärdensprachendolmetschers zur Verfügung stehen.

Am Montag hatte ProSieben angekündigt, ein exklusives und ausführliches Interview mit dem am kommenden Montag ausgerufenen Kanzlerkandidaten der Grünen führen zu wollen. Klar ist, dass die Wahl entweder auf Annalena Baerbock oder Robert Habeck fallen wird. Ebenfalls klar ist, dass Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke das etwa 45-minütige Livegespräch um 20:15 Uhr führen werden. Damit die Fragen der «Frau Jordan stellt gleich»-Darstellerin und des «Uncovered»-Moderators und vor allem die Antworten des Kandidaten oder der Kandidatin auch wirklich jeder verstehen kann, sorgt die roten Sieben für ein senderinternes Novum. Zum ersten Mal übersetzt ein Gebärdensprachdolmetscher für schwerhörige und gehörlose Zuschauer das Gespräch.Zudem steht auch wie gewohnt eine Teletext-Untertitelung zur Verfügung. „Die Zahl der untertitelten Sendungen auf ProSieben ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Dass wir dieses besondere Interview mit einer Gebärdensprachdolmetscher:in barrierefrei ausstrahlen können, ist ein wichtiges Signal. Wir wollen daraus lernen, um das in Zukunft häufiger anbieten zu können“, erklärt ProSieben-Chef Daniel Rosemann.läuft am Montag, 19. April, um 20:15 Uhr auf ProSieben . Dadurch verschiebt sich das eigentlich geplante Programm um etwa 45 Minuten. Die Folgen drei und vier der Drama-Seriestarten dann ab ca. 21 Uhr.