«Terra X plus» plant Live-Schulstunde bei YouTube

Der YouTube-Kanal des ZDF veranstaltet am Montag ein Live-Event über die Meeresbiologie und die Ozeane.

Das ZDF erweitert sein Programm auf dem ZDF-YouTube-Kanalmit einer Live-Schulstunde über die Ozeane, moderiert von Meeresbiologe Uli Kunz. 45 Minuten lang wird Kunz von seinen Begegnungen und Erfahrungen im Ozean berichten, dabei werden eindrucksvolle Bilder seiner Tauchgänge vom Buckelwal bis zum Schleimaal gezeigt und für die Schüler besteht währenddessen auch die Möglichkeit, Fragen im Live-Chat zu stellen, die der Meeresbiologe beantworten wird. Dafür reist Kunz digital um die Welt und beschreibt den Zyklus des Lebens im Ozean. Auch nach dem Event kann man den Livestream auf dem YouTube-Kanal «Terra X plus» erneut abrufen.Wer an Meeresbiologie und dem Leben unter Wasser interessiert ist, kann am 19. April um 17:00 Uhr den «Terra X plus» Kanal besuchen und bei dermitmachen, dabei werden Fragen wie: „Was frisst so ein großer Wal eigentlich?“, oder „Was passiert mit einem Wal, wenn er stirbt?“ virtuell beantwortet und mit erstaunlichen Videos und Bildern erklärt.Das Zielpublikum des Kanals «Terra X plus» besteht aus Schülern sowie Lehrern, aber auch aus allen, die sich für Naturwissenschaften, Geschichte und Chemie interessieren oder ihren Horizont erweitern möchten. In der ZDFmediathek sowie auf dem YouTube-Kanal werden wöchentlich zwei Erklärvideos hochgeladen, die meist die Fächer Erdkunde, Biologie, Chemie und Physik thematisieren. Durch die aufwendige Gestaltung und die hochwertige Produktion der Videos, wird dabei schnell das Interesse der Zuschauer – auch bei komplexen Schulinhalten – geweckt. Zudem wird das Angebot des YouTube-Kanals durch nach Schulfächern sortierte Dokumentationen und Beiträge ergänzt.