Blockbuster-Battle

Dieses Battle steht unter dem Olympischen Gedanken. Die Favoritenrolle liegt nämlich klar bei «Harry Potter». Wer kann ihm das Wasser reichen? Vielleicht ja eine ungewöhnliche Bob-Mannschaft?

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Als der jamaikanische Sprinter Derice Bannock bei den Endausscheidungen zur Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen durch einen dummen Unfall scheitert, fasst er einen verwegenen Plan. Er will als Bobfahrer an den Winterspielen teilnehmen. Der Klassiker aus dem Jahre 1993 basiert auf der wahren Geschichte des jamaikanischen Bobteams, das 1988 bei den Olympischen Spielen zwar keine Medaille errang, aber viel Sympathie bei den Zuschauern und Sportfans in aller Welt gewann. Mit der kunterbunten und ungemein sympathischen Rasta-Komödie gelang Regisseur Tuteltaub ein absoluter Überraschungserfolg an den Kinokassen. Der wohl bekannteste Name im Cast ist der von John Candy. Der schwergewichtige Komiker verstarb kurz nach den Dreharbeiten zu dieser Komödie am 4. März 1994. Der Part des kauzigen Bobtrainers Irv war seine letzte große Kinorolle.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDB User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Chris Hemsworth schwingt erneut den Hammer in Taika Waititis Marvel-Abenteuer: Thor wird in einer entlegenen Welt als Gefangener gehalten und muss zur Unterhaltung der Bevölkerung als Gladiator kämpfen. Dabei trifft er auf einen alten Bekannten. Zusammen müssen sie versuchen, Sakaar zu verlassen, um nach Asgard zurückzukehren und die machtgierige Hela, Thors Schwester, aufzuhalten. Diese will dort Ragnarok, die Zerstörung des Planeten, einleiten. Quotenmeter zog dieses Fazit zum Film : „«Thor – Tag der Entscheidung» ist der Klassenclown des Marvel Cinematic Universe, der sich nach einer hochdramatischen Trennung einer radikalen Typenänderung unterzogen hat, woraufhin er sein Umfeld zu einem Wochenendtrip mit sonderbarem Ziel einlädt: Auffällig, aufgekratzt, aufgedreht sowie hoch motiviert, sich neu zu erfinden und gefälligst Freude daran zu haben.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDB User Rating: 8(Sat.1, 20:15 Uhr)Fulminantes Finale des Franchise um den beliebten Zauberlehrling Harry Potter: Dunkle Zeiten ziehen auf, als Lord Voldemort und seine Anhänger die Kontrolle über die Welt der Zauberer und auch Hogwarts übernehmen. Derweil ist Harry mit seinen Freunden und treuen Gefährten Ron und Hermine untergetaucht, um die Heiligtümer des Todes zu suchen und die übrigen Horkruxe zu zerstören. In Hogwarts kommt es schließlich zum Showdown und unausweichlichen Duell zwischen Harry und Voldemort. Die Quotenmeter-Kritik verteilte viel Lob : „«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2» bleibt am Ende ein äußerst rasantes, aber stets auch auf seine dramatische Geschichte bedachtes Actionabenteuer. Ein wahrlich epischer Abschluss für ein bemerkenswertes Phänomen der Popkultur.“Quotenmeter.de: 10Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 9IMDB User Rating: 8