ProSieben Fun und Kabel Eins Classics erhalten neuen Anstrich

Vermischtes

Am Freitag stellten die Sender ihre neuen Logos vor.

Die beiden Pay-TV-Sender ProSieben Fun und Kabel Eins Classics aus dem Hause der ProSiebenSat.1 Media SE haben jeweils ein neues Logo (siehe unten) erhalten. Das gaben die Sender am Freitag bekannt. Ab Montag werden die neuen Designs integriert. Bei Kabel Eins bezieht sich die Änderung vor allem auf den Schriftzug „Classics“, der in Zukunft in einem knalligen Orange wie das Senderlogo daherkommt. Zuvor war die Schrift in schwarz gehalten.Bei ProSieben Fun ist die Neuerung wohl ein wenig auffälliger, beschränkt sich allerdings ebenfalls auf den Schriftzug nach dem Senderlogo. Statt in verblassendem Hellgrau erscheint „Fun“ künftig in einem fetten Schwarz. Am Schriftdesign hat sich bei beiden Sendern nichts geändert, bei ProSieben Fun verzichtet man lediglich auf die verblassenden Elemente.Im April versucht Kabel Eins Classics derzeit jeden Freitag das Publikum mit einem Klassiker aus dem Bereich Western zu überzeugen. Am heutigen Freitag, 16. April, wirdaus dem Jahre 1960 versendet mit Hauptdarsteller John Wayne. Einen Wayne hat auch ProSieben Fun im April im Angebot. Am 21. April startet zur Primetime die erste Staffel der Action-Seriemit Mark McKenna. Ansonsten gibt es logischerweise viel Comedy.