«The Boys»-Spin-Off: Reina Hardesty ist dabei

US-Fernsehen

Die erfolgreiche Amazon-Serie bekommt einen Ableger.

Der noch unbenannte Ableger der Amazon-Seriehat Reina Hardesty zum Cast hinzugefügt. Hardesty gesellt sich zu den bereits angekündigten Darstellern Shane Paul McGhie, Maddie Phillips und Aimee Carrero, Jaz Sinclair und Lizze Broadway, die alle junge Superhelden spielen werden.Es wird nicht Hardestys erstes Mal sein, dass sie einen Charakter mit Kräften spielt. Zuvor war sie sowohl in «The Flash» als auch in «Legends of Tomorrow» als Joss Mardon alias Weather Witch zu sehen. Wie «The Boys» wird auch das Spin-Off von Sony Pictures Television und Amazon Studios produziert. Craig Rosenberg wird im Rahmen seines Gesamtvertrags mit Sony als Showrunner und ausführender Produzent fungieren.Die noch unbetitelte Serie spielt an Amerikas einzigem College ausschließlich für junge Superhelden und wird von Vought International betrieben.