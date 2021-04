Anika Noni Rose steigt bei Showtime-Piloten ein

US-Fernsehen

Die Darstellerin wird bei der Serie «Let the Right One In» mitwirken.

Wie das Fachblatt „Variety“ erfahren hat, wird Anika Noni Rose bei dem Pilotfilm der künftigen Showtime-Seriemitspielen. Dies folgt auf die Ankündigung, dass Demián Bichir mitwirken wird. Die Serie dreht sich um Mark (Bichir), einen Vater und seine zwölfjährige Tochter Eleanor, deren Leben zehn Jahre zuvor für immer verändert wurde, als sie in einen Vampir verwandelt wurde.Sie wurde mit zwölf Jahren drinnen eingeschlossen und kann nur nachts die Wohnung verlassen. Ihr Vater kümmert sich darum, dass sie mit menschlichem Blut versorgt wird. Rose wird in der Serienhauptrolle der Naomi zu sehen sein. Naomi, die als brillant, aber zynisch beschrieben wird, bringt das Leben als alleinerziehende Mutter mit ihrer Karriere als Mordkommissarin in Einklang.Andrew Hinderaker ist als Showrunner und ausführender Produzent von «Let the Right One In» an Bord. Seith Mann wird neben der Regie des Pilotfilms auch als ausführender Produzent fungieren. Das Projekt wird von Tomorrow Studios produziert.