Frank Rosin folgt auf Münchner Krankenhauspersonal

TV-News

Wie zu Beginn des Jahres räumt ab Mai der Sternekoch auf und greift angeschlagenen Restaurants unter die Arme.

Derzeit liegt der Primetime-Sendeplatz am Donnerstag bei Kabel Eins fest in der Hand des Krankenhauspersonals aus dem Klinikum rechts der Isar. Vier Folgen wurden angekündigt, zwei davon sind bislang über den Äther gelaufen – mit ausbaufähigem Erfolg. Anfang Januar schalteten 0,81 Millionen Zuschauer ein, am gestrigen Donnerstag sank die Reichweite auf 0,59 Millionen. In der Zielgruppe standen Werte von leicht unterdurchschnittlichen 4,4 und mageren 3,2 Prozent auf dem Papier. In den kommenden zwei Wochen wird der Rest der Staffel ausgestrahlt. Kabel Eins gab nun bekannt, was in den Wochen danach zu sehen sein wird.übernimmt ab dem 6. Mai den Sendeplatz. Der Sternekoch Frank Rosin war bereits Anfang des Jahres mit neuen Ausgaben bei Kabel Eins unterwegs und konnte zumindest für konstantere Werte sorgen, als es «Die Klinik» derzeit schafft. In der Spitze kamen die vier Ausgaben auf 5,4 Prozent bei den Jüngeren.Im Schnitt erreichte die Sendung 0,75 Millionen Zuschauer, was für einen soliden Zielgruppenanteil von 4,6 Prozent sorgte. In der ersten Ausgabe reist Rosin nach Pfullendorf zu Kahraman Celik, der im Juni 2020 sein erstes Restaurant eröffnete – keine gute Idee mitten in der Corona-Pandemie. Anfangs lief der Laden, in dem es neben türkischen Speisen auch Schnitzel, Burger und Flammkuchen gibt zwar noch gut, doch der zweite Lockdown erwischte Celik hart, der zusammen mit seinem Sohn Erdem das Restaurant KC Kitchen führt.