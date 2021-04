Quoten zu niedrig: RTLZWEI zieht «Dickes Deutschland» den Stecker

TV-News

Nach nur einer Ausgabe wurde «Dickes Deutschland» der Stecker gezogen. Fortan versuchen Architekt John Kosmalla und Rechtsanwältin Manuela Reibold-Rolinger die Quoten zu retten - und diverse Baustellen.

RTLZWEI kam am vergangenen Montag mit einer alten Ausgabe der Doku-Soapgerade mal auf 0,53 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Das war dem Sender wohl deutlich zu wenig, wohl auch, weil man seit Jahresbeginn mitvon einem Erfolg zum nächsten sprang. Die Einschaltquoten beliefen sich am Montag auf schwache 1,7 Prozent insgesamt und 2,4 Prozent bei den Umworbenen. Robert und Carmen Geiss bescherten dem Grünwalder Sender in den vergangenen Wochen auf dem Gesamtmarkt häufig doppelt so hohe Zahlen, in der Zielgruppe waren die Werte meist dreimal so hoch. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Konkurrenz am 12. April auch deutlich größer war als üblich.Neben, das ebenfalls mit rückläufigen Quoten zu kämpfen hatte, überzeugten aus Quotensicht vor allem Sat.1 und ProSieben mit ihrem Programm. Sonst liegt das Niveau der beiden Senderschwestern deutlich niedriger, als dies beibeziehungsweiseder Fall war. Dazu kommt das immer starke Gründerformat. Da ist es wenig überraschend, dass eine alte Folge bei RTLZWEI beim Publikum durchfällt. Nun reagierte der Sender trotzdem und nahm für die kommenden Wochen «Dickes Deutschland» aus dem Programm.Ab dem kommenden Montag, 19. April, melden sich dannim Programm zurück. Die Sendung wurde allerdings 2019 abgesetzt und seitdem wurden keine neuen Folgen mehr produziert. RTLZWEI zeigt in den kommenden Wochen Folgen aus den Jahr 2017. Mit ProSieben hat man zumindest ab dem 3. Mai hat man dann wohl zumindest einen Konkurrenten weniger, denn ab Mai läuft dort wiederund, die in den vergangenen Wochen nur durchschnittliche Marktanteile verzeichnen konnten.