Mads Mikkelsen wirkt bei «Indiana Jones 5» mit

Kino-News

Der fünfte Teil der Reihe soll im kommenden Jahr ins Kino kommen.

Der Filmstar Mads Mikkelsen wird neben Harrison Ford und Phoebe Waller-Bridge im fünftenmitwirken. «Indiana Jones 5» wurde bereits mehrfach verschoben. Aktuell soll der Film am 29. Juli 2022 in die Kinos kommen, mehr als vier Jahrzehnte nach dem Kinostart des ersten Teils im Jahr 1981.James Mangold übernimmt die Regie von Steven Spielberg, der bei den ersten vier «Indiana Jones»-Filmen diesen Part übernahm. Es wird erwartet, dass Spielberg weiterhin an der Entstehung des Films beteiligt sein wird und als Produzent mit Kathleen Kennedy, Frank Marshall und Simon Emanuel fungieren wird.Mikkelsen ist kein Fremder für berühmte Film-Franchise, zu seinen vorherigen Rollen gehören «Casino Royale», «Rogue One: A Star Wars Story» und Marvels «Doctor Strange» . Als nächstes ist er in «Fantastic Beasts 3» zu sehen, wo er Johnny Depp in der Rolle des dunklen Zauberers Gellert Grindelwald in der «Harry Potter»-Spinoff-Serie ersetzt.