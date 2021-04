«Tiere bis unters Dach»: Jochen Schropp ersetzt Heikko Deutschmann

TV-News

Maya Haddad wird neben Schropp ebenfalls neu zur Familienserie hinzustoßen.

Am Sonntag, den 18. April, startet die Ausstrahlung der letzten acht Folgen der achten Staffel der Familienserie. Dann haben die Zuschauer achtmal die Gelegenheit sich von Heikko Deutschmann als Darsteller der Serie zu verabschieden. Er wird für die neunte Staffel nicht mehr zurückkehren und fortan durch Jochen Schropp ersetzt werden. Die Dreharbeiten der neunten Runde haben nun begonnen und finden erneut in der Region Breisgau-Hochschwarzwald statt. Schropp wird darin die Rolle als Tierarzt Kajo Winter übernehmen, der mit seinen Söhnen Liam – gespielt von Nils Hofschneider – und Sam – gespielt von Yann Cosack – einnimmt.Ebenfalls neu im Ensemble ist Maya Haddad, die die Rolle der unkonventionellen Försterin Dina Estili übernehmen wird. Verzichten müssen die Fans dagegen nicht auf Enya Elstner und Jule-Marlee Schuck, die weiterhin Teil des Casts bleiben werden. Inhaltlich wird der Personalwechsel folgendermaßen eingearbeitet: Angeregt durch seinen Kollegen Kajo Winter (Schropp) wird ein alter Lebenstraum von Philip (Deutschmann) wieder lebendig. Um eine Wildtierklinik in Kenia zu übernehmen, verlässt er nach elf Jahren zusammen mit Helena (Julia Jäger), Leo (Philis Lara Lau) und Tim (Noah Böhm) Waldau. Allerdings geht es bei Familie Hansen-Brüggemann dabei sehr turbulent und gar nicht traurig zu. Ein ausgebrochener Pavian stellt Waldau auf den Kopf, Philip Hansen wird zum Lebensretter eines kleinen Mädchens und die Kinder sehen ihren geliebten Wald von dem gemeinen Borkenkäfer bedroht. Während Josefine Grießhaber (Sanne Schnapp) in ihrem frisch gewählten Amt als Bürgermeisterin von Waldau voll und ganz aufgeht, macht ihr eigenwilliger Mann Vinzenz (Michael Sideris) mit der jungen und sehr modernen Försterin Dina Estili (Maya Haddad) und ihrer zehnjährigen Tochter Ronja (Kaya Leni Völkers) Bekanntschaft.«Tiere bis unters Dach» ist eine Produktion von Polyphon Pictures im Auftrag des SWR . Produzentin ist Beatrice Kramm, Producer ist Hajo Kensche. Die Drehbücher der neuen Folgen schrieben Anja Kömmerling, Thomas Brinx, Martin Theo Krieger, Martin Muser und Hanno Raichle. Regie führen Laura Thies und Dirk Regel. Die Serie ist immer sonntags ab 9:10 Uhr im Programm im Ersten. Die neunte Staffel soll Ende 2021 ihren Weg auf die heimischen Bildschirme finden.