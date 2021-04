Die «heute-show» und das «ZDF Magazin Royale» ziehen an

Quotennews

Das «ZDF Magazin Royale» überzeugte in diesem Jahr nur ein einziges Mal mehr Fernsehende. Zuvor liefen auch die Krimiserien wie gewohnt erfolgreich.



> übernahm mit 4,89 Millionen Fernsehzuschauern und einer guten Quote von 15,6 Prozent. Auch hier gewannen die 0,59 Millionen Jüngeren hinzu und fuhren hohe 7,1 Prozent Marktanteil ein.



Diemeldet sich jeden Freitagabend mit starken Quoten zurück. Am gestrigen Abend überzeugte Oliver Welke mit seiner Satireshow so viele Zuschauer wie seit Anfang März nicht mehr. 4,73 Millionen Zuschauer saßen vor dem Bildschirm und bescherten dem ZDF einen starken Marktanteil von 18,6 Prozent. Natürlich war das Programm auch bei den 1,42 Millionen Jüngeren ein voller Erfolg. Ganz knapp setzte sich die Sendung an die Tagesspitze noch vor der «Tagesschau» und «Let's Dance». Ermittelt wurde hier eine fantastische Quote von 19,1 Prozent.Jan Böhmermann übernahm schließlich ab 23.00 Uhr mit dem. Das Publikum war mit 2,47 Millionen Fernsehenden größer als in den vergangenen Monaten. In diesem Jahr interessierten sich bis nur für eine einzige Folge im Januar mehr Zuschauer. Folglich kletterte der Marktanteil auf einen soliden Wert von 12,3 Prozent. In der jüngeren Zuschauerschaft verlor das Programm gegenüber den Vorwochen leicht, lag aber mit 0,97 Millionen 14- bis 49-Jährigen weiterhin bei einer herausragenden Sehbeteiligung von 16,0 Prozent.Zuvor startete bereits die Krimiseriegut in den Abend. Mit 5,72 Millionen Zuschauern fiel die Sendung zwar wieder unter die sechs Millionen-Marke, 18,0 Prozent Marktanteil stellten jedoch trotzdem ein hohes Ergebnis dar. Im Gegensatz dazu verbesserten sich die 0,52 Millionen jüngeren Krimifans gegenüber der Vorwoche und landeten bei guten 6,6 Prozent Marktanteil.