«Grill den Henssler» auch ohne Promi-Gäste auf gutem Niveau

Quotennews

Bei Kabel Eins ging unterdessen die vorerst letzte Folge von «Deutschlands größte Geheimnisse» auf Sendung.



Auf Wunsch der Zuschauer wagten sich gestern beizum ersten Mal nicht prominente Gäste an den Herd. Unterstützt werden sie dabei von Starkoch Alexander Herrmann. In der Vorwoche kam die erste Folge der neuen Staffel recht gut in Fahrt. Vor 1,49 Millionen Fernsehenden verbuchte VOX einen guten Marktanteil von 5,3 Prozent. Davon stammten 0,64 Millionen Zuschauer aus der jüngeren Gruppe. Auch hier wurde eine hohe Quote von 8,2 Prozent gemessen.Aus Quotensicht war die Kochshow auch mit den unbekannten Gästen erfolgreich. Mit 1,47 Millionen Zuschauern verlor der Sender kaum an Reichweite und die Sehbeteiligung wuchs sogar minimal auf 5,4 Prozent. Mit 0,61 Millionen Umworbenen standen weiterhin gute 8,0 Prozent Marktanteil auf dem Papier. 0,86 Millionen Fernsehende blieben im Anschluss noch für das Magazinauf dem Sender, wodurch der Marktanteil auf starke 7,6 Prozent wuchs. Bei den 0,24 Millionen Jüngeren blieben weiterhin überdurchschnittliche 7,6 Prozent übrig.Zum vorerst letzten Mal rätselten bei Kabel Eins in der Showprominente Gäste wie Ruth Moschner, Ikke Hüftgold und Aaron Troschke. Unterm Strich waren die bisherigen drei Folgen der neuen Sendung ein Erfolg. In der Vorwoche standen mit 1,45 Millionen Zuschauern hohe 4,2 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Die 0,66 Millionen Werberelevanten schafften es sogar auf eine starke Quote von 7, Prozent. An diese hohen Werte konnte die gestrige Ausgabe nicht anknüpfen, dennoch endete das Format vor 1,18 Millionen Fernsehenden mit einer guten Quote von 3,6 Prozent. In der Zielgruppe war dies mit 0,50 Millionen Interessenten die schwächste der vier Folgen. Verbucht wurde trotzdem noch ein guter Marktanteil von 5,5 Prozent.