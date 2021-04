Das Flirten im Waschsalon

Vermischtes

Der WDR hat vergangene Woche die Drehabreiten seiner neuen Webserie «Saubere Sache» begonnen.

In der siebenteiligen Seriesind die Protagonisten Paula, gespielt von Cristina do Rego, und Juri, gespielt von Ben Münchow, zu sehen, die sich jede Woche „rein zufällig“ im Waschsalon begegnen. Dabei besprechen die beiden auf unterhaltsame Weise oft ernste und nachdenkliche Themen, wobei ein gewisser Love Interest auch mitschwingt. Die Idee und die im Herbst 2020 veröffentlichte Pilotfolge wurde im Rahmen der «WDR-Serien-Challenge» ausgestrahlt und bekam so viele positive Reaktionen, dass jetzt eine ganze Staffel gedreht wird.Zusammen mit Juri und Paula, kann der Zuschauer die unendlichen Fragen zu Wahrheit oder Fake, Vorurteile oder Klischees, Sex oder Liebe klären. Dabei werden Themen wie Freundschaft, Verantwortung, Tabus und Respekt meist ungewollt von den beiden hinterfragt, während die Wäsche in den Maschinen rotiert. Das wird dann meist in witzigen Dialogen mit jedoch ernster Wendung verpackt und gelegentlich schaut auch ein bekannter Gast bei den beiden im Waschsalon vorbei. Benno Fürmann war beispielsweise in der Pilotfolge dabei, doch auch Gäste wie Margarita Broich sollen in den kommenden Episoden mitspielen.André Erkau, auch bekannt von Titeln wie «Gott du kannst ein Arsch sein!» oder «Happy Burnout» ► wird Regie führen und sein Kollege und Ideengeber der ersten Staffel Michael Gantenberg schreibt das Drehbuch. Produziert wird «Saubere Sache» von der Kölner COIN FILM. Der Start der Webserie ist für Herbst 2021 in der Mediathek geplant.