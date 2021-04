«The One Miss Healthy»: Detlef Soost mit neuer Gesundheits-Show

TV-News

Die vierteilige Sendung startet noch in dieser Woche bei health tv.

Der Motivationstrainer und der vermeintlich bekannteste Fitness- und Ernährungs-Coach Deutschlands Detlef Soost startet mit seiner neuen Gesundheits-Showauf dem Sender health tv am kommenden Samstag, den 24. April. Dort wird der Berliner Tänzer gleichzeitig die Rolle des Moderators, Spielleiters und Jurors übernehmen, doch das scheint für Soost nichts Neues zu sein, denn bereits in der Casting-Show «Popstars» konnte er zeigen, dass er Menschen motivieren kann. Das scheint auch Rudi Schmidt, dem Geschäftsführer von health tv, noch immer zu überzeugen: „Detlef Soost passt wunderbar in unser neues Format. Er ist der ideale Coach für unsere Kandidatinnen und wird sie zu Höchstleistungen anspornen, da bin ich sicher. Wir freuen uns, dass wir ihn für die Show gewinnen konnten. Detlef und seine Frau Kate gelten schließlich als das fitteste Paar Deutschlands“Vorrangig geht es in der Infotainment-Serie aber nicht um Detlef, sondern um die vier Kandidatinnen, die ihre Kreativität, Fitness, Teamgeist sowie Wissen auf die Probe stellen. Angefangen mit Carolina Noeding, sie ist Schönheitskönigin, Darstellerin in der Serie «Köln 50667» und Schlagersängerin. Ihr Ziel ist es, die Serie mit ihrer inneren Schönheit zu gewinnen. Ebenso denkt Dana Diekmeier die vierfache Mutter und Frau von Fußballprofi Dennis Diekmeier, sie möchte ihre Workout-Phobie bekämpfen und über ihre Grenzen hinausgehen. Schauspielerin und Instagram-Ikone Victoria Jancke hingegen startet mit Handicap, möchte aber trotz eines gebrochenen Zehs den Sieg holen. Dem entgegen stellt sich die vierte Kandidatin Nina-Marlisa Lenzi. Die Moderatorin und Schlagersängerin bringt die meiste Fernseherfahrung mit, für sie zählt am meisten die Harmonie: „Ich hoffe, dass Ihr nicht die ganze Zeit dieses Konkurrenzdenken habt, sondern dass wir auch einmal harmonisch zusammensitzen.“Soost sagt über seine neue Aufgabe: „Ich habe mich sehr über das Angebot des Senders gefreut. health tv fasziniert mich, weil man hier die absolut kompetente Vollgasdröhnung an Gesundheit und Lifestyle, Bewegung und Sport, gesundes Essen und Trinken bekommt. Das macht es auch für mich - als jemand, der für Fitness und gesunde Ernährung steht - so besonders.“Für den Ort des Geschehens hat sich der Sender das Luxushotel Falkenstein Grand ausgesucht. Mit einem 1200 qm großem ASCARA Fitness & Spa Club scheint es die perfekte Kulisse für die In- und Outdoor-Challenges der Sendung. Zu sehen sind die vier «The One Miss Healthy»-Folgen immer samstags, ab dem 24. April, um 20:00 Uhr auf health tv. Wiederholt werden die Ausgaben jeweils am Sonntag danach ab 13 Uhr.